https://ria.ru/20240125/potentsial-1923384737.html
COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, заявил Онищенко
COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, заявил Онищенко - РИА Новости, 25.01.2024
COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, заявил Онищенко
Штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, однако это не означает полное исчезновение коронавируса в стране, заявил академик РАН, заместитель... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:58
2024-01-25T11:58
2024-01-25T11:59
коронавирус covid-19
здоровье - общество
геннадий онищенко
российская академия наук
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, однако это не означает полное исчезновение коронавируса в стране, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Что касается ковида, здесь у нас какой-то особой тревоги нет. Но моё личное мнение состоит в том, что штамм COVID-19... себя исчерпал, его эпидемический потенциал, он исчерпан. Это не значит, что в нашей стране не будет больше появляться коронавирус. Он свой этап прошёл, в природе коронавирусов, которые циркулируют сегодня в природных очагах среди мелких млекопитающих... там кандидатов в человеческие штаммы много", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Рассуждая об эпидемической ситуации, связанной с гриппом, Онищенко отметил, что современные штаммы гриппа опасной устойчивости к антиретровирусным препаратам не имеют. "Что касается чувствительности к препаратам. Сегодня штаммы гриппа, которые циркулируют, они к антиретровирусным препаратам устойчивости той, которая бы нас беспокоила, нет", - добавил Онищенко.
https://ria.ru/20240123/gripp-1922986467.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, геннадий онищенко, российская академия наук
Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук
COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, заявил Онищенко
Онищенко: штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, однако это не означает полное исчезновение коронавируса в стране, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Что касается ковида, здесь у нас какой-то особой тревоги нет. Но моё личное мнение состоит в том, что штамм COVID-19... себя исчерпал, его эпидемический потенциал, он исчерпан. Это не значит, что в нашей стране не будет больше появляться коронавирус. Он свой этап прошёл, в природе коронавирусов, которые циркулируют сегодня в природных очагах среди мелких млекопитающих... там кандидатов в человеческие штаммы много", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Рассуждая об эпидемической ситуации, связанной с гриппом, Онищенко отметил, что современные штаммы гриппа опасной устойчивости к антиретровирусным препаратам не имеют.
"Что касается чувствительности к препаратам. Сегодня штаммы гриппа, которые циркулируют, они к антиретровирусным препаратам устойчивости той, которая бы нас беспокоила, нет", - добавил Онищенко.
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ