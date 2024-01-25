https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html
Правительство проиндексирует более 40 пособий и повысит маткапитал
Правительство проиндексирует более 40 пособий и повысит маткапитал - РИА Новости, 25.01.2024
Правительство проиндексирует более 40 пособий и повысит маткапитал
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и выплат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:04
2024-01-25T15:04
2024-01-25T16:43
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и выплат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Увеличится помощь семьям. В первую очередь речь идет о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячном — по уходу за малышом. Вырастет также материнский капитал. <...> В этом году он составит более 630 тысяч рублей на первенца и почти 834 тысячи — на второго ребенка и последующих детей", — сказал премьер.Предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России и Героям Труда.Постановление правительства об индексации выплат уже подготовлено, деньги на полное исполнение социальных обязательств перед гражданами заложены в федеральном бюджете.Решение затронет около 20 миллионов человек, они должны получать положенные выплаты без задержек, подчеркнул Мишустин, поручив следить за ситуацией по каждому региону.Как позднее уточнили в пресс-службе правительства, некоторые социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексируют на 7,4%.По оценке Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство проиндексирует более 40 пособий и повысит маткапитал
Мишустин: в РФ в феврале проиндексируют более 40 пособий и повысят маткапитал
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и выплат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства
.
"Увеличится помощь семьям. В первую очередь речь идет о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячном — по уходу за малышом. Вырастет также материнский капитал. <...> В этом году он составит более 630 тысяч рублей на первенца и почти 834 тысячи — на второго ребенка и последующих детей", — сказал премьер.
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Предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России и Героям Труда.
Постановление правительства об индексации выплат уже подготовлено, деньги на полное исполнение социальных обязательств перед гражданами заложены в федеральном бюджете.
Решение затронет около 20 миллионов человек, они должны получать положенные выплаты без задержек, подчеркнул Мишустин, поручив следить за ситуацией по каждому региону.
Как позднее уточнили в пресс-службе правительства, некоторые социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексируют на 7,4%.
По оценке Минэкономразвития
, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%.
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