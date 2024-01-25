https://ria.ru/20240125/onkotsentr-1923474563.html
Путин посетит новый онкоцентр в Калининграде
Путин посетит новый онкоцентр в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024
Путин посетит новый онкоцентр в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует в рамках своего визита в Калининград заехать в новый высокотехнологичный онкоцентр. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:21
2024-01-25T17:21
2024-01-25T17:21
здоровье - общество
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владимир путин
антон алиханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует в рамках своего визита в Калининград заехать в новый высокотехнологичный онкоцентр. На этой неделе губернатор области Антон Алиханов сообщил, что "Росатом" выдал документы о вводе в эксплуатацию нового онкоцентра в Калининграде, первых пациентов он примет уже в апреле. "Не был еще, но мы планировали туда заехать", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области в ответ на вопрос о том, был ли он в новом медучреждении. Он вспомнил, как несколько лет назад начиналась программа по строительству и улучшению онкологических специализированных медцентров, всего на нее было затрачено порядка триллиона рублей. "Один из таких центров вот у вас построен. Мы сейчас с губернатором говорили, там, по-моему, 200 коек в стационаре, 300 посещений в сутки, поликлиники, хорошее оборудование современное... И конечно, это существенным образом повлияет на состояние здоровья людей", - добавил президент.
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здоровье - общество, калининград, россия, калининградская область, владимир путин, антон алиханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Здоровье - Общество, Калининград, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Антон Алиханов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин посетит новый онкоцентр в Калининграде
Путин сообщил, что планирует посетить новый онкоцентр в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует в рамках своего визита в Калининград заехать в новый высокотехнологичный онкоцентр.
На этой неделе губернатор области Антон Алиханов
сообщил, что "Росатом
" выдал документы о вводе в эксплуатацию нового онкоцентра в Калининграде, первых пациентов он примет уже в апреле.
«
"Не был еще, но мы планировали туда заехать", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области в ответ на вопрос о том, был ли он в новом медучреждении.
Он вспомнил, как несколько лет назад начиналась программа по строительству и улучшению онкологических специализированных медцентров, всего на нее было затрачено порядка триллиона рублей.
"Один из таких центров вот у вас построен. Мы сейчас с губернатором говорили, там, по-моему, 200 коек в стационаре, 300 посещений в сутки, поликлиники, хорошее оборудование современное... И конечно, это существенным образом повлияет на состояние здоровья людей", - добавил президент.
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