https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН - РИА Новости, 25.01.2024
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:38
2024-01-25T10:38
2024-01-25T10:42
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее сообщалось, что случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен."В связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РУДН, обучающегося по адресу: город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.Также дано предписание о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори, уточнили в управлении.
https://ria.ru/20240124/pervouralsk-1923266625.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_18e0a8e388d393a6ff7db6b2317a57a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рудн
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РУДН
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН
Роспотребнадзор по Москве проводит мероприятия из-за случая кори у студента РУДН