https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html

Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН

Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН - РИА Новости, 25.01.2024

Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:38

2024-01-25T10:38

2024-01-25T10:42

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рудн

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее сообщалось, что случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен."В связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РУДН, обучающегося по адресу: город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.Также дано предписание о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори, уточнили в управлении.

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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рудн