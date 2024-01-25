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Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН - РИА Новости, 25.01.2024
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10:38 25.01.2024 (обновлено: 10:42 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН - РИА Новости, 25.01.2024
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:38
2024-01-25T10:42
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее сообщалось, что случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен."В связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РУДН, обучающегося по адресу: город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.Также дано предписание о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори, уточнили в управлении.
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рудн
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РУДН
Роспотребнадзор начал специальные мероприятия из-за выявления кори в РУДН

Роспотребнадзор по Москве проводит мероприятия из-за случая кори у студента РУДН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее сообщалось, что случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен.
«
"В связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РУДН, обучающегося по адресу: город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.
Также дано предписание о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори, уточнили в управлении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РУДН
 
 
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