https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923164400.html
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО
Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:46
2024-01-24T11:46
2024-01-24T11:48
в мире
швеция
вашингтон (штат)
турция
реджеп тайип эрдоган
андрей климов
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции в НАТО, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов. Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Решение парламента вступит в силу после подписания Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. "У турок есть закон, по которому Эрдоган должен подписать документы - после этого только это будет, действительно, документом. Думаю, что они ещё поторгуются", - сказал Климов РИА Новости. Сенатор отметил, что турки работают главным образом и всегда на свои национальные интересы. "Они понимали, что НАТО подставилась решением по Финляндии и Швеции. К Швеции у них было много вопросов, но все больше вопросов у них было к Вашингтону. И вот из Вашингтона они выжимали все, что можно, для того, чтобы получить какие-то дивиденды. Многие страны НАТО просто проголосовали и всё, а эти люди вытянули всё, что смогли", - объяснил политик. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Еще в прошлом августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.
https://ria.ru/20240124/ratifikatsiya-1923105557.html
швеция
вашингтон (штат)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, вашингтон (штат), турция, реджеп тайип эрдоган, андрей климов, йенс столтенберг, нато, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Швеция, Вашингтон (штат), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Климов, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО
Климов: Турция может еще поторговаться перед ратификацией членства Швеции в НАТО