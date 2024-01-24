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Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
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11:46 24.01.2024 (обновлено: 11:48 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923164400.html
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО
Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:46
2024-01-24T11:48
в мире
швеция
вашингтон (штат)
турция
реджеп тайип эрдоган
андрей климов
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции в НАТО, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов. Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Решение парламента вступит в силу после подписания Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. "У турок есть закон, по которому Эрдоган должен подписать документы - после этого только это будет, действительно, документом. Думаю, что они ещё поторгуются", - сказал Климов РИА Новости. Сенатор отметил, что турки работают главным образом и всегда на свои национальные интересы. "Они понимали, что НАТО подставилась решением по Финляндии и Швеции. К Швеции у них было много вопросов, но все больше вопросов у них было к Вашингтону. И вот из Вашингтона они выжимали все, что можно, для того, чтобы получить какие-то дивиденды. Многие страны НАТО просто проголосовали и всё, а эти люди вытянули всё, что смогли", - объяснил политик. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Еще в прошлом августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.
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в мире, швеция, вашингтон (штат), турция, реджеп тайип эрдоган, андрей климов, йенс столтенберг, нато, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Швеция, Вашингтон (штат), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Климов, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО

Климов: Турция может еще поторговаться перед ратификацией членства Швеции в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции в НАТО, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов.
Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Решение парламента вступит в силу после подписания Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete.
«
"У турок есть закон, по которому Эрдоган должен подписать документы - после этого только это будет, действительно, документом. Думаю, что они ещё поторгуются", - сказал Климов РИА Новости.
Сенатор отметил, что турки работают главным образом и всегда на свои национальные интересы.
"Они понимали, что НАТО подставилась решением по Финляндии и Швеции. К Швеции у них было много вопросов, но все больше вопросов у них было к Вашингтону. И вот из Вашингтона они выжимали все, что можно, для того, чтобы получить какие-то дивиденды. Многие страны НАТО просто проголосовали и всё, а эти люди вытянули всё, что смогли", - объяснил политик.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Еще в прошлом августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Белый дом поддержал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО
Вчера, 00:50
 
В миреШвецияВашингтон (штат)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАндрей КлимовЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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