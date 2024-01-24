https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923164400.html

Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО

Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024

Климов: Турция может поторговаться до ратификации членства Швеции в НАТО

Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:46

2024-01-24T11:46

2024-01-24T11:48

в мире

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вашингтон (штат)

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Турция может ещё "поторговаться" и получить дивиденды перед окончательным подписанием президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции в НАТО, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов. Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber. Решение парламента вступит в силу после подписания Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. "У турок есть закон, по которому Эрдоган должен подписать документы - после этого только это будет, действительно, документом. Думаю, что они ещё поторгуются", - сказал Климов РИА Новости. Сенатор отметил, что турки работают главным образом и всегда на свои национальные интересы. "Они понимали, что НАТО подставилась решением по Финляндии и Швеции. К Швеции у них было много вопросов, но все больше вопросов у них было к Вашингтону. И вот из Вашингтона они выжимали все, что можно, для того, чтобы получить какие-то дивиденды. Многие страны НАТО просто проголосовали и всё, а эти люди вытянули всё, что смогли", - объяснил политик. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Еще в прошлом августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.

https://ria.ru/20240124/ratifikatsiya-1923105557.html

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в мире, швеция, вашингтон (штат), турция, реджеп тайип эрдоган, андрей климов, йенс столтенберг, нато, евросоюз, совет федерации рф