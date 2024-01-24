https://ria.ru/20240124/primore-1923314096.html

На острове Русский в Приморском крае зарегистрировали 67 компаний

На острове Русский в Приморском крае зарегистрировали 67 компаний - РИА Новости, 24.01.2024

На острове Русский в Приморском крае зарегистрировали 67 компаний

В специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае зарегистрированы 67 компаний с активами на сумму порядка 5 триллионов рублей, сообщил РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:40

2024-01-24T22:40

2024-01-24T22:40

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

экономика

приморский край

россия

русский (остров)

юрий трутнев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае зарегистрированы 67 компаний с активами на сумму порядка 5 триллионов рублей, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Вот режим специального административного района. Он помог вернуть нам в Россию 67 крупнейших предприятий с собственным объемом активов уже… порядка 5 триллионов рублей", - сказал Трутнев, выступая на пленарном заседании в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В октябре Трутнев сообщал, что в специальном административном районе в Приморском крае зарегистрированы 63 компании. Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

приморский край

россия

русский (остров)

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выставка-форум "россия", экономика, приморский край, россия, русский (остров), юрий трутнев