Трутнев: на острове Русский в Приморском крае зарегистрировали 67 компаний
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.