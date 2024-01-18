Рейтинг@Mail.ru
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:35 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/rossiya-1922040506.html
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 18.01.2024
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
Мероприятия в рамках уникальной международной выставки-форума "Россия" набирают обороты. Главные события — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:35
2024-01-18T12:35
фото
выставка-форум "россия"
россия
катайск
великий устюг
дед мороз
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922033654_316:648:2804:2048_1920x0_80_0_0_04ce095b6f8a7402b1f9919d2da3f247.jpg
Мероприятия в рамках уникальной международной выставки-форума "Россия" набирают обороты. Главные события — в фотоленте Ria.ru.
россия
катайск
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922033654_468:530:2492:2048_1920x0_80_0_0_65fdfd5c8a4aa26bc662fc3c673ade37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, катайск, великий устюг, дед мороз, михаил мишустин, максут шадаев, ольга бузова
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Катайск, Великий Устюг, Дед Мороз, Михаил Мишустин, Максут Шадаев, Ольга Бузова

Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"

Читать ria.ru в
Мероприятия в рамках уникальной международной выставки-форума "Россия" набирают обороты. Главные события — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

Зимний фестиваль уличных театров

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Награждение 5-миллионного посетителя выставки

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

Открытие обновленного стенда Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

Торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

День Цифровизации: культурная программа

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

Ольга Бузова на концерт В ритме цифры

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак в формате мастер-класса

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

Выставка детских рисунков Маленькие творцы большой родины

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

Певец Хабиб на концерт В ритме цифры

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

Зимний фестиваль уличных театров

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

Анимационная программа с талисманами хоккейных команд от Челябинской и Свердловской областей

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияКатайскВеликий УстюгДед МорозМихаил МишустинМаксут ШадаевОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала