https://ria.ru/20240124/kor-1923317648.html

У студента в РУДН выявили корь

У студента в РУДН выявили корь - РИА Новости, 24.01.2024

У студента в РУДН выявили корь

Случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен, сообщила... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:19

2024-01-24T23:19

2024-01-24T23:23

рудн

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен, сообщила администрация вуза на официальном сайте."В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — говорится в сообщении на сайте.Кроме того, сообщается, что с 24 января по 8 февраля "все массовые мероприятия в главном корпусе отменяются или переносятся".В вузе также объявили, что все пересдачи для студентов, которые обучаются в главном корпусе, в этот период будут проводиться в дистанционном формате. А 7 и 8 февраля занятия пройдут в дистанционном формате.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рудн, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество