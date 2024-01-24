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У студента в РУДН выявили корь
У студента в РУДН выявили корь - РИА Новости, 24.01.2024
У студента в РУДН выявили корь
Случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен, сообщила... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:19
2024-01-24T23:19
2024-01-24T23:23
рудн
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Случай кори обнаружен у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное, доступ в главное здание университета в Москве ограничен, сообщила администрация вуза на официальном сайте."В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — говорится в сообщении на сайте.Кроме того, сообщается, что с 24 января по 8 февраля "все массовые мероприятия в главном корпусе отменяются или переносятся".В вузе также объявили, что все пересдачи для студентов, которые обучаются в главном корпусе, в этот период будут проводиться в дистанционном формате. А 7 и 8 февраля занятия пройдут в дистанционном формате.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рудн, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
РУДН, Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
У студента в РУДН выявили корь
У студента в РУДН выявили корь, он находится под наблюдением врачей