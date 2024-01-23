https://ria.ru/20240123/deti-1923083028.html

Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина

Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина - РИА Новости, 23.01.2024

Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина

Вопрос о том, сколько женщина может родить детей, абсолютно индивидуален, если у женщины появляется желание родить еще одного ребенка, но есть сомнения в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:04

2024-01-23T21:04

2024-01-23T21:04

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о том, сколько женщина может родить детей, абсолютно индивидуален, если у женщины появляется желание родить еще одного ребенка, но есть сомнения в состоянии здоровья, ей следует проконсультироваться с врачом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Отвечу, как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах форума "Родные-Любимые".Он отметил, что, если у женщины возникает желание родить еще одного ребенка, но она сомневается в состоянии своего здоровья, то врач обязательно проконсультирует и даст необходимые рекомендации.

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество