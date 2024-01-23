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Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина - РИА Новости, 23.01.2024
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21:04 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/deti-1923083028.html
Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина
Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина - РИА Новости, 23.01.2024
Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина
Вопрос о том, сколько женщина может родить детей, абсолютно индивидуален, если у женщины появляется желание родить еще одного ребенка, но есть сомнения в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:04
2024-01-23T21:04
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о том, сколько женщина может родить детей, абсолютно индивидуален, если у женщины появляется желание родить еще одного ребенка, но есть сомнения в состоянии здоровья, ей следует проконсультироваться с врачом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. &quot;Отвечу, как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может&quot;, - сказал Мурашко журналистам в кулуарах форума &quot;Родные-Любимые&quot;.Он отметил, что, если у женщины возникает желание родить еще одного ребенка, но она сомневается в состоянии своего здоровья, то врач обязательно проконсультирует и даст необходимые рекомендации.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко ответил на вопрос о том, сколько детей может родить женщина

Мурашко: вопрос о том, сколько детей может родить женщина, индивидуален

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о том, сколько женщина может родить детей, абсолютно индивидуален, если у женщины появляется желание родить еще одного ребенка, но есть сомнения в состоянии здоровья, ей следует проконсультироваться с врачом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«

"Отвечу, как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах форума "Родные-Любимые".

Он отметил, что, если у женщины возникает желание родить еще одного ребенка, но она сомневается в состоянии своего здоровья, то врач обязательно проконсультирует и даст необходимые рекомендации.
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