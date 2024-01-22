https://ria.ru/20240122/york-1922735130.html
В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе среди отходов нашли собаку
В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе среди отходов нашли собаку - РИА Новости, 22.01.2024
В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе среди отходов нашли собаку
Йоркширского терьера нашли на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге среди отходов, привезенных из разных районов города, сообщила компания "Первый... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:06
2024-01-22T12:06
2024-01-22T12:11
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Йоркширского терьера нашли на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге среди отходов, привезенных из разных районов города, сообщила компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале. "20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йоркширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно", - сообщает компания. В настоящее время собака находится на заводе, о ней заботятся – кормят, гуляют. Компания ищет хозяев собаки. "Мы не станем призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики - ответственные и умеющие ценить жизнь люди. Но мы просим вас, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть", - говорится в сообщении. "Первый Спецтранс" ― компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России. "Первый Спецтранс" в рамках сотрудничества с региональным оператором обслуживает районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального. Также компания обслуживает Гатчинский, Тосненский, Лужский районы Ленинградской области.
https://ria.ru/20231009/musor-1901560675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, санкт-петербург, россия
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе среди отходов нашли собаку
В Петербурге на мусорообрабатывающем заводе в отходах нашли йоркширского терьера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости.
Йоркширского терьера нашли на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге среди отходов, привезенных из разных районов города, сообщила компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале
.
"20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йоркширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно", - сообщает компания. В настоящее время собака находится на заводе, о ней заботятся – кормят, гуляют. Компания ищет хозяев собаки.
"Мы не станем призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Мы знаем, что наши подписчики - ответственные и умеющие ценить жизнь люди. Но мы просим вас, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть", - говорится в сообщении.
"Первый Спецтранс" ― компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России
. "Первый Спецтранс" в рамках сотрудничества с региональным оператором обслуживает районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального. Также компания обслуживает Гатчинский, Тосненский, Лужский районы Ленинградской области
.
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