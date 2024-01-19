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Первую группу из ста россиян набрали для тура в Северную Корею - РИА Новости, 19.01.2024
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Туризм
 
08:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tur-1922252947.html
Первую группу из ста россиян набрали для тура в Северную Корею
Первую группу из ста россиян набрали для тура в Северную Корею - РИА Новости, 19.01.2024
Первую группу из ста россиян набрали для тура в Северную Корею
Туроператор "Восток Интур" набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи, туда отправятся 100 человек из разных РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:28
2024-01-19T08:28
туризм
новости - туризм
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Туроператор "Восток Интур" набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи, туда отправятся 100 человек из разных регионов РФ, сообщает агентство по туризму Приморского края в Telegram-канале. Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, а после отправятся на курорт Масикрён. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. По данным на сайте туроператора "Восток Интур", тур обойдется в 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы. "Первая группа российских туристов для поездки в КНДР набрана: это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга и дальневосточных регионов", - говорится в сообщении. Всего набрали 100 человек. Туроператор "Восток Интур" отмечает, что желающих поехать в Северную Корею очень много, приходится формировать лист ожидания. В компании добавляют, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учётом целевых аудиторий и сезонности. Руководитель агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что пока сложно говорить о дальнейшей судьбе туров в КНДР. "Но на данный момент Приморье является транзитным пунктом для тех, кто собрался её посетить. Более половины участников первой поездки – это жители других регионов России. Кого-то надо встретить, разместить в отеле. И здесь приморский турбизнес и сфера гостеприимства могут предложить свои услуги: трансфер, экскурсии, отели", - приводятся слова Крепского.
https://ria.ru/20240115/dombay-1770110448.html
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приморский край
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новости - туризм, владивосток, россия, приморский край, кндр (северная корея)
Туризм, Новости - Туризм, Владивосток, Россия, Приморский край, КНДР (Северная Корея)
Первую группу из ста россиян набрали для тура в Северную Корею

Первую группу из ста россиян набрали для поездки на горнолыжный курорт КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Туроператор "Восток Интур" набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи, туда отправятся 100 человек из разных регионов РФ, сообщает агентство по туризму Приморского края в Telegram-канале.
Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, а после отправятся на курорт Масикрён. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. По данным на сайте туроператора "Восток Интур", тур обойдется в 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы.
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"Первая группа российских туристов для поездки в КНДР набрана: это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга и дальневосточных регионов", - говорится в сообщении.
Всего набрали 100 человек. Туроператор "Восток Интур" отмечает, что желающих поехать в Северную Корею очень много, приходится формировать лист ожидания. В компании добавляют, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учётом целевых аудиторий и сезонности.
Руководитель агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что пока сложно говорить о дальнейшей судьбе туров в КНДР.
"Но на данный момент Приморье является транзитным пунктом для тех, кто собрался её посетить. Более половины участников первой поездки – это жители других регионов России. Кого-то надо встретить, разместить в отеле. И здесь приморский турбизнес и сфера гостеприимства могут предложить свои услуги: трансфер, экскурсии, отели", - приводятся слова Крепского.
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