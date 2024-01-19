Рейтинг@Mail.ru
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:12 19.01.2024 (обновлено: 14:54 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sluzhba-1922241029.html
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2024
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в крещенском богослужении в одной из часовен Херсонской области, сообщили журналистам РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:12
2024-01-19T14:54
религия
херсонская область
россия
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593645212_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_45acdfea82e806812a83fa229db09545.jpg
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в крещенском богослужении в одной из часовен Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в Крещенской купели", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель окунулись все желающие военнослужащие. "По завершении праздничных мероприятий десантники вернулись в подразделения в зоне проведения СВО, где приступили к выполнению поставленных задач", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922230005.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593645212_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_2f70b25e7d8bb443d3813b017cbfa34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, крещение господне
Религия, Херсонская область , Россия, Крещение Господне
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области

Российские десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДесантник во время крещенских купаний
Десантник во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Десантник во время крещенских купаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в крещенском богослужении в одной из часовен Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в Крещенской купели", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что после проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель окунулись все желающие военнослужащие.
"По завершении праздничных мероприятий десантники вернулись в подразделения в зоне проведения СВО, где приступили к выполнению поставленных задач", - рассказали в оборонном ведомстве.
Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению
00:04
 
РелигияХерсонская областьРоссияКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала