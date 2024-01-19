https://ria.ru/20240119/sluzhba-1922241029.html
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2024
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в крещенском богослужении в одной из часовен Херсонской области, сообщили журналистам РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:12
2024-01-19T04:12
2024-01-19T14:54
религия
херсонская область
россия
крещение господне
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в крещенском богослужении в одной из часовен Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в Крещенской купели", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что после проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель окунулись все желающие военнослужащие. "По завершении праздничных мероприятий десантники вернулись в подразделения в зоне проведения СВО, где приступили к выполнению поставленных задач", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922230005.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, крещение господне
Религия, Херсонская область , Россия, Крещение Господне
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Российские десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в крещенском богослужении в одной из часовен Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в Крещенской купели", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что после проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель окунулись все желающие военнослужащие.
"По завершении праздничных мероприятий десантники вернулись в подразделения в зоне проведения СВО, где приступили к выполнению поставленных задач", - рассказали в оборонном ведомстве.
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению