https://ria.ru/20240119/moskva-1922345303.html

В Москве почти вдвое вырос объем производства лекарств

В Москве почти вдвое вырос объем производства лекарств - РИА Новости, 19.01.2024

В Москве почти вдвое вырос объем производства лекарств

За 11 месяцев 2023 года в Москве произвели на 47,2 процента больше лекарственных средств и материалов, чем в январе – ноябре 2022 года, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:24

2024-01-19T14:24

2024-01-19T14:24

здоровье - общество

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За 11 месяцев 2023 года в Москве произвели на 47,2 процента больше лекарственных средств и материалов, чем в январе – ноябре 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Сегодня в Москве 95 предприятий специализируются на выпуске лекарств. За 11 месяцев 2023 года они увеличили производство на 47,2 процента. Кроме того, столичные фармпредприятия за январь – ноябрь прошлого года отгрузили товаров более чем на 228 миллиардов рублей, что на 8,3 процента больше, чем в 2022-м", - сказал Ефимов, чьи слова приводятся на портале Комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений. На портале отмечается, что в городе выпускают гормональные и противоопухолевые препараты, иммуномодуляторы, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и многое другое. "В городе было произведено более 16 миллионов упаковок диагностических реагентов, свыше 3,7 миллиона ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, а также более 24 миллионов упаковок препаратов для лечения нервной системы", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231228/medikamenty-1918648515.html

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здоровье - общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский