https://ria.ru/20240119/donetsk-1922303462.html
В Донецке проходят крещенские купания
В Донецке проходят крещенские купания - РИА Новости, 19.01.2024
В Донецке проходят крещенские купания
Крещенские купания проходят на водоеме центрального городского парка имени Щербакова в Донецке, несмотря на то, что из-за угрозы обстрелов купели оборудованы не РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:07
2024-01-19T12:07
2024-01-19T16:48
религия
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Крещенские купания проходят на водоеме центрального городского парка имени Щербакова в Донецке, несмотря на то, что из-за угрозы обстрелов купели оборудованы не были, передает корреспондент РИА Новости. Ранее горадминистрация проинформировала, что в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут. Однако жители Донецка не нарушают традицию крещенских купаний. На месте дежурят сотрудники МЧС. "Ребята, отлично! Отлично! Настроение прекрасное! Очень большой православный светлый праздник, рекомендую! Честно говоря, первый раз, меня друзья пригласили, ощущения просто шикарные! Надо, наверное, не только на Крещение купаться," - поделились с агентством впечатлениями окунувшиеся. Накануне вечерняя служба с молебном водосвятия или чином великого освящения воды прошла в храмах Донецка, несмотря на угрозу обстрелов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Религия, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
В Донецке проходят крещенские купания
В Донецке проходят крещенские купания, но из-за обстрелов купели не оборудовали
ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Крещенские купания проходят на водоеме центрального городского парка имени Щербакова в Донецке, несмотря на то, что из-за угрозы обстрелов купели оборудованы не были, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее горадминистрация проинформировала, что в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины
места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут. Однако жители Донецка не нарушают традицию крещенских купаний. На месте дежурят сотрудники МЧС
.
"Ребята, отлично! Отлично! Настроение прекрасное! Очень большой православный светлый праздник, рекомендую! Честно говоря, первый раз, меня друзья пригласили, ощущения просто шикарные! Надо, наверное, не только на Крещение купаться," - поделились с агентством впечатлениями окунувшиеся.
Накануне вечерняя служба с молебном водосвятия или чином великого освящения воды прошла в храмах Донецка, несмотря на угрозу обстрелов.
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