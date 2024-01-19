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Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск
Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск - РИА Новости, 19.01.2024
Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск
Ребенок с множественными травмами доставлен из поселка Приангарья в Иркутск бортом санавиации в областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:20
2024-01-19T14:20
2024-01-19T14:20
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ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Ребенок с множественными травмами доставлен из поселка Приангарья в Иркутск бортом санавиации в областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава. "Пострадавший ребенок оперативно был эвакуирована из Заларинского района бортом санавиции в областную детскую больницу. В настоящее время находится в тяжелом состоянии с множественными травмами. За жизнь и здоровье девочки борются врачи", - сказал собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, информация в соцсетях о том, что школьница получила травмы якобы после того, как в ее руках во время зарядки взорвался мобильный телефон, не соответствует действительности.
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иркутск, россия, здоровье - общество, иркутская область
Иркутск, Россия, Здоровье - Общество, Иркутская область
Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск
Минздрав: девочка с травмами доставлена из поселка Приангарья в Иркутск