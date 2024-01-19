https://ria.ru/20240119/devochka-1922343444.html

Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск

Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск - РИА Новости, 19.01.2024

Девочку, которую ошибочно сочли жертвой взрыва зарядки, отправили в Иркутск

Ребенок с множественными травмами доставлен из поселка Приангарья в Иркутск бортом санавиации в областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:20

2024-01-19T14:20

2024-01-19T14:20

иркутск

россия

здоровье - общество

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911528743_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_cd071e997d9077ea6235853a1eae918e.jpg

ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Ребенок с множественными травмами доставлен из поселка Приангарья в Иркутск бортом санавиации в областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава. "Пострадавший ребенок оперативно был эвакуирована из Заларинского района бортом санавиции в областную детскую больницу. В настоящее время находится в тяжелом состоянии с множественными травмами. За жизнь и здоровье девочки борются врачи", - сказал собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, информация в соцсетях о том, что школьница получила травмы якобы после того, как в ее руках во время зарядки взорвался мобильный телефон, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

иркутск

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутск, россия, здоровье - общество, иркутская область