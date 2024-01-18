https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922189062.html

Спецоперация, 18 января: российские войска освободили село Веселое

Спецоперация, 18 января: российские войска освободили село Веселое - РИА Новости, 18.01.2024

Спецоперация, 18 января: российские войска освободили село Веселое

Об освобождении населенного пункта Веселое, переходе ВСУ к стратегической обороне в Херсоне и наращивании Россией производства крылатых ракет — в материале РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:25

2024-01-18T18:25

2024-01-18T19:51

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Об освобождении населенного пункта Веселое, переходе ВСУ к стратегической обороне в Херсоне и наращивании Россией производства крылатых ракет — в материале РИА Новости.ВС России освободили ВеселоеРоссийские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны. Кроме того, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. В итоге на Донецком направлении армия противника потеряла более 260 солдат, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей, а также три артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30. Российские военные за сутки отбили десять атак ВСУ: шесть — на Купянском, три — на Краснолиманском и одну на Южнодонецком направлении. Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также четыре склада ракет и боеприпасов. Совокупные потери войск противника на всех участках фронта составили порядка 860 военных, 18 танков и других бронемашин, 20 артиллерийских орудий, 33 военных автомобиля и 91 беспилотник. ВСУ переходят к стратегической оборонеУкраинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне в находящимся под их контролем Херсоне, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, несмотря на "остаточные действия" на левом берегу Днепра (в районе Крынок), ВСУ возводят оборонительные сооружения на правом. В частности, они укрепляют некоторые улицы Херсона, идущие параллельно береговой линии, а также строят фортификационные сооружения на границе с Николаевской областью. Украинская армия задействовала на Кременском участке фронта роту, полностью состоящую из женщин, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид.По словам собеседника агентства, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев и носит название К-2, являясь частью 54-й бригады ВСУ. Россия увеличила производство ракет в восемь разМинистр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" в Московской области. Главе военного ведомства показали крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения. Как доложил министру гендиректор "Радуги" Сергей Богатиков, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств поражения значительно выросли, по некоторым позициям — в восемь раз. Запад не успевает снабжать Украину снарядамиВПК западных стран не успевает производить вооружения, необходимые для пополнения быстро расходуемых запасов ВСУ. Так, глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен признал, что республика производит за год столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней. По его словам, ВСУ ежедневно отстреливают пять-восемь тысяч таких боеприпасов. Франция же выпускает 20 тысяч подобных снарядов — такое количество украинские войска используют в течение трех-четырех дней. В опубликованном сенатским комитетом докладе также указывается, что переход к "экономике войны", объявленной президентом Эммануэлем Макроном, так и не состоялся. Тем не менее Париж продолжает военную поддержку Киева. Как сообщил министр обороны Себастьян Лекорню, страна будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего года. Он отметил, что эти бомбы изначально сделаны под истребители Mistral, но их успешно адаптировали под применяемые ВСУ советские самолеты Су и МиГ. Глава военного ведомства также заявил, что Франция нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнет с февраля поставлять по три тысячи боеприпасов в месяц, а не по две, как было ранее. Это стало возможным благодаря налаживанию производства пороха на французской территории, уточнил он.Москва не ведет прямые переговоры с КиевомМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал отношения с Украиной и спецоперацию. Так, глава МИД назвал сообщения о прямых переговорах России и Украины слухами, отметив, что решать, когда завершится конфликт, будет не киевский режим. По его словам, об этом нужно говорить с Западом, но сейчас он не заинтересован в таком развитии событий. В частности, на это указывает подталкивание Украины к нанесению ударов по территории России и передача вооружений. Вместе с тем, по мнению Лаврова, Владимир Зеленский все чаще "отбивается от рук", чувствует вседозволенность во всем, а это путь к катастрофе. Атаки на российские регионыУкраинские войска запустили беспилотник на Москву, его сбила система ПВО, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Кроме того, ВСУ попытались атаковать дронами Ленинградскую область — дрон был сбит. Как сообщили в региональном правительстве, никто не пострадал. Эту информацию подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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https://ria.ru/20240115/oruzhie-1921436547.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

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украина, франция, россия, сергей лавров, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность