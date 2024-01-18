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Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек - РИА Новости, 18.01.2024
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17:02 18.01.2024 (обновлено: 17:03 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/parki-1922163891.html
Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек
Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек - РИА Новости, 18.01.2024
Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек
Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:02
2024-01-18T17:03
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
луганская народная республика
мелитополь
запорожская область
андрей маслов
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три месяца работы их посетили 24 тысячи человек, сообщили в Фонде гуманитарных проектов. "Открытые в 2023 году исторические парки в Луганске и Мелитополе преодолели отметку в 24 тысячи посетителей. За три месяца работы парков интерес жителей Луганской Народной Республики и Запорожской области только растет: все больше желающих увидеть оснащенные по последнему слову техники новые центры для молодежи", - говорится в сообщении. По информации директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Луганска Бориса Портного, сотрудники центра совместно с преподавателями вузов ЛНР собрали воедино сотни архивных документов, которые сейчас интегрированы в общий контент луганского парка "Россия – моя история". "Если говорить сухим языком цифр, то с момента открытия экспозиций наш парк посетили без малого 13 тысяч человек, мы провели 296 экскурсий. Конечно же этим наша работа не ограничивается, проводились республиканские и межрегиональные мероприятия… Мы стремимся предложить нашим посетителям самую разнообразную информацию. Наш принцип в работе – "История должна быть интересной", - приводятся в сообщении слова Портного. Отмечается, что с сентября мелитопольский исторический парк провел более 350 экскурсий и мероприятий, которые посетили свыше 11 000 человек. Парк стал площадкой для проведения обучающих семинаров, патриотических форумов, концертов и фестивалей. "Нам важно, чтобы люди в Москве, Мелитополе, Петербурге и так далее говорили на одном языке знаний, исторических фактов. Мы не разделяем историю России и историю Запорожья, ведь у нас одна общая история, общее прошлое и будущее. Так мы формируем единое историческое пространство по всей широте нашей необъятной Родины", - цитирует фонд директора исторического парка "Россия – Моя история" в Мелитополе Андрея Маслова. Уточняется, что в 2024 году посетителей парков "Россия – Моя история" ждут новые проекты и экспозиции. Увидеть их смогут даже жители тех регионов, где еще нет специально построенных исторических парков. Специально спроектированный мультимедийный автопоезд отправится по нашей стране прямо с выставки-форума "Россия".
https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html
луганская народная республика
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выставка-форум "россия", луганская народная республика, мелитополь, запорожская область, андрей маслов, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Луганская Народная Республика, Мелитополь, Запорожская область, Андрей Маслов, Общество
Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек

Парки "Россия — Моя история" в Новороссии с открытия посетили 24 тысячи человек

© Фото : Исторический парк "Россия — Моя История"Парк "Россия- моя история" в Новороссии
Парк Россия- моя история в Новороссии - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Исторический парк "Россия — Моя История"
Парк "Россия- моя история" в Новороссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три месяца работы их посетили 24 тысячи человек, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
"Открытые в 2023 году исторические парки в Луганске и Мелитополе преодолели отметку в 24 тысячи посетителей. За три месяца работы парков интерес жителей Луганской Народной Республики и Запорожской области только растет: все больше желающих увидеть оснащенные по последнему слову техники новые центры для молодежи", - говорится в сообщении.
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

Зимний фестиваль уличных театров

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Награждение 5-миллионного посетителя выставки

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

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4 из 15
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Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

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5 из 15
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Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

Открытие обновленного стенда Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

Торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

День Цифровизации: культурная программа

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

Ольга Бузова на концерт В ритме цифры

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

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9 из 15
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Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак в формате мастер-класса

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

Выставка детских рисунков Маленькие творцы большой родины

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

Певец Хабиб на концерт В ритме цифры

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Прошел зимний фестиваль уличных театров.

Зимний фестиваль уличных театров

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

Анимационная программа с талисманами хоккейных команд от Челябинской и Свердловской областей

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
По информации директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Луганска Бориса Портного, сотрудники центра совместно с преподавателями вузов ЛНР собрали воедино сотни архивных документов, которые сейчас интегрированы в общий контент луганского парка "Россия – моя история".
"Если говорить сухим языком цифр, то с момента открытия экспозиций наш парк посетили без малого 13 тысяч человек, мы провели 296 экскурсий. Конечно же этим наша работа не ограничивается, проводились республиканские и межрегиональные мероприятия… Мы стремимся предложить нашим посетителям самую разнообразную информацию. Наш принцип в работе – "История должна быть интересной", - приводятся в сообщении слова Портного.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
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Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
Отмечается, что с сентября мелитопольский исторический парк провел более 350 экскурсий и мероприятий, которые посетили свыше 11 000 человек. Парк стал площадкой для проведения обучающих семинаров, патриотических форумов, концертов и фестивалей.
"Нам важно, чтобы люди в Москве, Мелитополе, Петербурге и так далее говорили на одном языке знаний, исторических фактов. Мы не разделяем историю России и историю Запорожья, ведь у нас одна общая история, общее прошлое и будущее. Так мы формируем единое историческое пространство по всей широте нашей необъятной Родины", - цитирует фонд директора исторического парка "Россия – Моя история" в Мелитополе Андрея Маслова.
Уточняется, что в 2024 году посетителей парков "Россия – Моя история" ждут новые проекты и экспозиции. Увидеть их смогут даже жители тех регионов, где еще нет специально построенных исторических парков. Специально спроектированный мультимедийный автопоезд отправится по нашей стране прямо с выставки-форума "Россия".
Пятимиллионный посетитель выставки — семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу
17 января, 20:44
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Луганская Народная РеспубликаМелитопольЗапорожская областьАндрей МасловОбщество
 
 
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