Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три месяца работы их посетили 24 тысячи человек, сообщили в Фонде гуманитарных проектов. "Открытые в 2023 году исторические парки в Луганске и Мелитополе преодолели отметку в 24 тысячи посетителей. За три месяца работы парков интерес жителей Луганской Народной Республики и Запорожской области только растет: все больше желающих увидеть оснащенные по последнему слову техники новые центры для молодежи", - говорится в сообщении. По информации директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Луганска Бориса Портного, сотрудники центра совместно с преподавателями вузов ЛНР собрали воедино сотни архивных документов, которые сейчас интегрированы в общий контент луганского парка "Россия – моя история". "Если говорить сухим языком цифр, то с момента открытия экспозиций наш парк посетили без малого 13 тысяч человек, мы провели 296 экскурсий. Конечно же этим наша работа не ограничивается, проводились республиканские и межрегиональные мероприятия… Мы стремимся предложить нашим посетителям самую разнообразную информацию. Наш принцип в работе – "История должна быть интересной", - приводятся в сообщении слова Портного. Отмечается, что с сентября мелитопольский исторический парк провел более 350 экскурсий и мероприятий, которые посетили свыше 11 000 человек. Парк стал площадкой для проведения обучающих семинаров, патриотических форумов, концертов и фестивалей. "Нам важно, чтобы люди в Москве, Мелитополе, Петербурге и так далее говорили на одном языке знаний, исторических фактов. Мы не разделяем историю России и историю Запорожья, ведь у нас одна общая история, общее прошлое и будущее. Так мы формируем единое историческое пространство по всей широте нашей необъятной Родины", - цитирует фонд директора исторического парка "Россия – Моя история" в Мелитополе Андрея Маслова. Уточняется, что в 2024 году посетителей парков "Россия – Моя история" ждут новые проекты и экспозиции. Увидеть их смогут даже жители тех регионов, где еще нет специально построенных исторических парков. Специально спроектированный мультимедийный автопоезд отправится по нашей стране прямо с выставки-форума "Россия".
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три месяца работы их посетили 24 тысячи человек, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
"Открытые в 2023 году исторические парки в Луганске и Мелитополе преодолели отметку в 24 тысячи посетителей. За три месяца работы парков интерес жителей Луганской Народной Республики и Запорожской области только растет: все больше желающих увидеть оснащенные по последнему слову техники новые центры для молодежи", - говорится в сообщении.
По информации директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Луганска Бориса Портного, сотрудники центра совместно с преподавателями вузов ЛНР собрали воедино сотни архивных документов, которые сейчас интегрированы в общий контент луганского парка "Россия – моя история".
"Если говорить сухим языком цифр, то с момента открытия экспозиций наш парк посетили без малого 13 тысяч человек, мы провели 296 экскурсий. Конечно же этим наша работа не ограничивается, проводились республиканские и межрегиональные мероприятия… Мы стремимся предложить нашим посетителям самую разнообразную информацию. Наш принцип в работе – "История должна быть интересной", - приводятся в сообщении слова Портного.
Отмечается, что с сентября мелитопольский исторический парк провел более 350 экскурсий и мероприятий, которые посетили свыше 11 000 человек. Парк стал площадкой для проведения обучающих семинаров, патриотических форумов, концертов и фестивалей.
"Нам важно, чтобы люди в Москве, Мелитополе, Петербурге и так далее говорили на одном языке знаний, исторических фактов. Мы не разделяем историю России и историю Запорожья, ведь у нас одна общая история, общее прошлое и будущее. Так мы формируем единое историческое пространство по всей широте нашей необъятной Родины", - цитирует фонд директора исторического парка "Россия – Моя история" в Мелитополе Андрея Маслова.
Уточняется, что в 2024 году посетителей парков "Россия – Моя история" ждут новые проекты и экспозиции. Увидеть их смогут даже жители тех регионов, где еще нет специально построенных исторических парков. Специально спроектированный мультимедийный автопоезд отправится по нашей стране прямо с выставки-форума "Россия".
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