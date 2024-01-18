https://ria.ru/20240118/parki-1922163891.html

Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек

Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек - РИА Новости, 18.01.2024

Парки "Россия — Моя история" в Новороссии посетили 24 тысячи человек

Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:02

2024-01-18T17:02

2024-01-18T17:03

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

луганская народная республика

мелитополь

запорожская область

андрей маслов

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытые в 2023 году исторические парки "Россия - Моя история" в Луганской Народной Республике и Запорожской области пользуются большим интересом - за три месяца работы их посетили 24 тысячи человек, сообщили в Фонде гуманитарных проектов. "Открытые в 2023 году исторические парки в Луганске и Мелитополе преодолели отметку в 24 тысячи посетителей. За три месяца работы парков интерес жителей Луганской Народной Республики и Запорожской области только растет: все больше желающих увидеть оснащенные по последнему слову техники новые центры для молодежи", - говорится в сообщении. По информации директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Луганска Бориса Портного, сотрудники центра совместно с преподавателями вузов ЛНР собрали воедино сотни архивных документов, которые сейчас интегрированы в общий контент луганского парка "Россия – моя история". "Если говорить сухим языком цифр, то с момента открытия экспозиций наш парк посетили без малого 13 тысяч человек, мы провели 296 экскурсий. Конечно же этим наша работа не ограничивается, проводились республиканские и межрегиональные мероприятия… Мы стремимся предложить нашим посетителям самую разнообразную информацию. Наш принцип в работе – "История должна быть интересной", - приводятся в сообщении слова Портного. Отмечается, что с сентября мелитопольский исторический парк провел более 350 экскурсий и мероприятий, которые посетили свыше 11 000 человек. Парк стал площадкой для проведения обучающих семинаров, патриотических форумов, концертов и фестивалей. "Нам важно, чтобы люди в Москве, Мелитополе, Петербурге и так далее говорили на одном языке знаний, исторических фактов. Мы не разделяем историю России и историю Запорожья, ведь у нас одна общая история, общее прошлое и будущее. Так мы формируем единое историческое пространство по всей широте нашей необъятной Родины", - цитирует фонд директора исторического парка "Россия – Моя история" в Мелитополе Андрея Маслова. Уточняется, что в 2024 году посетителей парков "Россия – Моя история" ждут новые проекты и экспозиции. Увидеть их смогут даже жители тех регионов, где еще нет специально построенных исторических парков. Специально спроектированный мультимедийный автопоезд отправится по нашей стране прямо с выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html

луганская народная республика

мелитополь

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выставка-форум "россия", луганская народная республика, мелитополь, запорожская область, андрей маслов, общество