Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Посетить выставку можно бесплатно.
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".
Для посетителей доступна 131 экспозиция.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Выставка будет работать до 12 апреля.