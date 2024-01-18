Митрополит: Бенедикт XVI на покое заканчивал день взглядом на русский храм
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк) в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Папа на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) начинал и заканчивал свой день взглядом на русский православный храм святой великомученицы Екатерины в Риме, рассказал встречавшийся в экс-понтификом председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"Я имел честь лично быть знакомым с автором этой книги, и многократно встречался с папой Бенедиктом XVI. Одна такая встреча состоялась, когда я сопровождал во время визита в Ватикан тогдашнего председателя Отдела внешних церковных связей, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ныне патриарха Московского и всея Руси. Затем, когда я был настоятелем русского прихода в Риме, я многократно общался с папой Бенедиктом и даже имел возможность навещать его тогда, когда он ушёл на покой, жил в монастыре. Последнюю такую встречу я очень хорошо помню: мы стояли у окна, из которой открывался прекрасный вид на храм святой Екатерины, где я тогда служил, и папа мне сказал, что начинает и заканчивает каждый день тем, что смотрит на русскую церковь", – рассказал митрополит Антоний на вечере памяти папы Бенедикта XVI в московском культурном центре "Покровские ворота".
Митрополит Антоний также представлял Русскую православную церковь на похоронах ушедшего на покой Бенедикта XVI. Этот папа, отметил митрополит, всегда придавал большое значение отношениям с Русской православной церковью.
В культурном центре представили новое издание книги понтифика "Иисус из Назарета", подготовленное Отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Митрополит Антоний написал одно из предисловий к книге.