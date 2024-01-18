https://ria.ru/20240118/mitropolit-1922039747.html

Митрополит: Бенедикт XVI на покое заканчивал день взглядом на русский храм

Митрополит: Бенедикт XVI на покое заканчивал день взглядом на русский храм - РИА Новости, 18.01.2024

Митрополит: Бенедикт XVI на покое заканчивал день взглядом на русский храм

Папа на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) начинал и заканчивал свой день взглядом на русский православный храм святой великомученицы Екатерины в Риме,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:58

2024-01-18T11:58

2024-01-18T11:58

религия

россия

рим

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

московский патриархат

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922037566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a2fb8a40c07720985615a08a0009bb5.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Папа на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) начинал и заканчивал свой день взглядом на русский православный храм святой великомученицы Екатерины в Риме, рассказал встречавшийся в экс-понтификом председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). "Я имел честь лично быть знакомым с автором этой книги, и многократно встречался с папой Бенедиктом XVI. Одна такая встреча состоялась, когда я сопровождал во время визита в Ватикан тогдашнего председателя Отдела внешних церковных связей, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ныне патриарха Московского и всея Руси. Затем, когда я был настоятелем русского прихода в Риме, я многократно общался с папой Бенедиктом и даже имел возможность навещать его тогда, когда он ушёл на покой, жил в монастыре. Последнюю такую встречу я очень хорошо помню: мы стояли у окна, из которой открывался прекрасный вид на храм святой Екатерины, где я тогда служил, и папа мне сказал, что начинает и заканчивает каждый день тем, что смотрит на русскую церковь", – рассказал митрополит Антоний на вечере памяти папы Бенедикта XVI в московском культурном центре "Покровские ворота". Митрополит Антоний также представлял Русскую православную церковь на похоронах ушедшего на покой Бенедикта XVI. Этот папа, отметил митрополит, всегда придавал большое значение отношениям с Русской православной церковью. В культурном центре представили новое издание книги понтифика "Иисус из Назарета", подготовленное Отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Митрополит Антоний написал одно из предисловий к книге.

https://ria.ru/20240118/kreschenie-1921907427.html

россия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религия, россия, рим, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), московский патриархат, русская православная церковь