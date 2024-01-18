https://ria.ru/20240118/minzdrav-1922049471.html
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме - РИА Новости, 18.01.2024
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме
Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка, пострадавшего при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:27
2024-01-18T12:27
2024-01-18T12:27
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка, пострадавшего при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале. В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Минздрав республики сообщал, что четырехлетний ребенок скончался, его родители и двое других детей находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы (РКБ) в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". При этом ведомство сообщало, что погибли двое несовершеннолетних. "В больнице новых смертей нет. Двое взрослых и двое детей в стационаре получают интенсивную терапию", – сказала журналистам руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова. В Telegram-канале РКБ также сообщается, что родители и двое детей двух и пяти лет находятся в реанимации ожогового центра, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920864028.html
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происшествия, здоровье - общество, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме
Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка, пострадавшего при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале.
В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Минздрав республики сообщал, что четырехлетний ребенок скончался, его родители и двое других детей находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы (РКБ) в крайне тяжелом состоянии.
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По факту произошедшего СК
возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ
"Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". При этом ведомство сообщало, что погибли двое несовершеннолетних.
"В больнице новых смертей нет. Двое взрослых и двое детей в стационаре получают интенсивную терапию", – сказала журналистам руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.
В Telegram-канале РКБ также сообщается, что родители и двое детей двух и пяти лет находятся в реанимации ожогового центра, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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