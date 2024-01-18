Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/minzdrav-1922049471.html
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме - РИА Новости, 18.01.2024
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме
Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка, пострадавшего при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:27
2024-01-18T12:27
происшествия
здоровье - общество
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921995427_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_8ce7b51a067cbab381727a443da95b6f.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка, пострадавшего при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале. В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Минздрав республики сообщал, что четырехлетний ребенок скончался, его родители и двое других детей находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы (РКБ) в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". При этом ведомство сообщало, что погибли двое несовершеннолетних. "В больнице новых смертей нет. Двое взрослых и двое детей в стационаре получают интенсивную терапию", – сказала журналистам руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова. В Telegram-канале РКБ также сообщается, что родители и двое детей двух и пяти лет находятся в реанимации ожогового центра, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920864028.html
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921995427_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_c47e1f2aafa4297261eb8be43a7db3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав Дагестана опроверг гибель второго ребенка после взрыва газа в доме

Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка

© Фото : МЧС РоссииМесто происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : МЧС России
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг информацию о смерти второго ребенка, пострадавшего при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале.
В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Минздрав республики сообщал, что четырехлетний ребенок скончался, его родители и двое других детей находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы (РКБ) в крайне тяжелом состоянии.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа
12 января, 09:46
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". При этом ведомство сообщало, что погибли двое несовершеннолетних.
"В больнице новых смертей нет. Двое взрослых и двое детей в стационаре получают интенсивную терапию", – сказала журналистам руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.
В Telegram-канале РКБ также сообщается, что родители и двое детей двух и пяти лет находятся в реанимации ожогового центра, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023-2024 годах
Вчера, 11:14
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала