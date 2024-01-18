https://ria.ru/20240118/infektsii-1922216312.html

Число случаев кишечной инфекции в петербургской школе возросло до 63

Число случаев кишечной инфекции в петербургской школе возросло до 63 - РИА Новости, 18.01.2024

Число случаев кишечной инфекции в петербургской школе возросло до 63

Шестьдесят три случая кишечной инфекции выявлены в школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, учебный процесс приостановлен с четверга, сообщило... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:08

2024-01-18T21:08

2024-01-18T21:08

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Шестьдесят три случая кишечной инфекции выявлены в школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, учебный процесс приостановлен с четверга, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Накануне ведомство информировало о 43 случаях кишечной инфекции в этой школе, все заболевшие лечатся амбулаторно. "По состоянию на 17 часов... зарегистрировано 63 случая кишечной инфекции... По результатам лабораторных исследований у 11 заболевших выделен норовирус... Управлением с 08 час. 00 мин. 18.01.2024 приостановлен учебный процесс", – говорится в сообщении. Как уточняют в управлении Роспотребнадзора, за питание учеников и сотрудников школы №260 отвечает ООО "Торговый дом "Ленинградский". На школьном пищеблоке уже выявлены "грубые нарушения" санитарных норм. Так, в частности, не соблюдаются правила мытья посуды, используется продукция с истекшим сроком годности, плохо проводится уборка и дезинфекция, а персонал пищеблока не имеет возможности соблюдать личную гигиену. В самой школе Роспотребнадзор также выявил нарушения, касающиеся, в частности, некачественной уборки и дезинфекции, а также отсутствие условий для соблюдении правил личной гигиены учениками, говорится в сообщении. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Также отобраны пробы воды, продуктов и готовой еды.

https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)