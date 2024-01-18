https://ria.ru/20240118/ikzempra-1922022145.html

Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"

Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра" - РИА Новости, 18.01.2024

Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"

Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:14

2024-01-18T11:14

2024-01-18T11:33

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583030_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_c8df65371f1b9e8631c641d5e42cb7c5.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возникла нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" на основе иксабепилона."По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)