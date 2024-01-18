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Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра" - РИА Новости, 18.01.2024
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11:14 18.01.2024 (обновлено: 11:33 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ikzempra-1922022145.html
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра" - РИА Новости, 18.01.2024
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"
Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:14
2024-01-18T11:33
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возникла нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" на основе иксабепилона."По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"

Минздрав заявил об отсутствии препятствий для поставок в РФ препарата "Икземпра"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВитрина аптеки
Витрина аптеки - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возникла нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" на основе иксабепилона.
"По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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