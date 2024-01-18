https://ria.ru/20240118/ikzempra-1922022145.html
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра" - РИА Новости, 18.01.2024
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"
Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:14
2024-01-18T11:14
2024-01-18T11:33
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возникла нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" на основе иксабепилона."По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о ситуации с препаратом для лечения рака "Икземпра"
Минздрав заявил об отсутствии препятствий для поставок в РФ препарата "Икземпра"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никаких препятствий для поставок потребителям в РФ препарата для лечения рака "Икземпра" нет, была смена поставщика субстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возникла нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" на основе иксабепилона.
"По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в сообщении.
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