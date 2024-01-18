Власти Эстонии не продлили ВНЖ митрополита Таллинского и всея Эстонии
Власти Эстонии не продлили ВНЖ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Эстонские власти решили не продлевать вид на жительство митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова), посчитав, что он представляет угрозу безопасности государства, митрополит должен покинуть страну, сообщила в четверг пресс-служба департамента полиции и погранохраны (PPA).
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"Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в PPA заявление о продлении вида на жительство, но в этом ему было отказано. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля, после чего он должен покинуть Эстонию", - говорится в сообщении. - Государство приняло решение отказать в продлении ему вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях... не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения", - заявил глава бюро Пыхьяской префектуры PPA Индрек Ару.
Решетников проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид на жительство на укороченный срок, то есть дважды на два года. Последнее продление вида на жительство Решетникова было два года назад, незадолго до начала конфликта на Украине. Близких родственников в Эстонии, по данным PPA, у него нет. "В случае с причиной отказа в продлении срочного вида на жительство Решетникову мы говорим только об оценке результатов действий конкретного человека. Это решение никак не затрагивает Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата и верующих", - заявил Ару.