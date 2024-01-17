https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась

Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась - РИА Новости, 17.01.2024

Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась

Нечасто так бывает, чтобы планы тех, кто со вкусом, искренне и талантливо ненавидит Россию и все русское, и волеизъявление простых россиян совпали почти... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:01

аналитика

в мире

россия

украина

дмитрий быков*

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

враги

политика

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Нечасто так бывает, чтобы планы тех, кто со вкусом, искренне и талантливо ненавидит Россию и все русское, и волеизъявление простых россиян совпали почти полностью.Либерально-творческая тусовка умов и совестей нашего времени десятилетиями спала и видела, чтобы в России возникло мощное, независящее от властей гражданское общество, способное в едином порыве указать на главные изъяны нашей жизни и добиться их исправления.Как показывают последние события, так и происходит, но с некоторыми нюансами, которые не могли предполагать и предвидеть свидетели белой ленты, последователи Алексея Навального и адепты блаженного Сороса.Согласно свежему опросу ВЦИОМ, почти 70 процентов населения России выразили свою уверенную поддержку решению ряда отечественных магазинов и торговых площадок прекратить продажи книг Бориса Акунина* (он же Григорий Чхартишвили) из-за его высказываний и действий в поддержку Украины и украинской армии, а также публичного оправдания терроризма и распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. При этом 46 процентов россиян знакомы с его произведениями, а из них писательский талант Акунина* нравится половине.Либералы так старательно и самоотверженно строили в России гражданское общество, что им это удалось. При этом глас народа полностью совпал с позицией государственных инстанций, которая заключается в том, что люди должны знать своих (анти)героев визуально и с первой строчки, и, чтобы два раза не вставать, в лице Минюста внес Акунина* в список иноагентов и перечень экстремистов и террористов, а в лице СК России возбудил против него уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма.И инстанции, и народ мудро отделили зерна от плевел: никто не сказал худого слова про умение Чхартишвили слагать слова в предложения, как никто в свое время не бросил камень в одного усатого художника-австрийца, рисовавшего милые акварели. Никто не спорит с тем, что до недавних пор книги Акунина* делили первые места в чартах продаж с Достоевским, Лермонтовым, Толстым и Булгаковым.Речь идет исключительно о том, чтобы невероятно талантливый псевдоисторический писатель, ныне патриотично проживающий в Лондоне и называющий русских "орками", а также призывающий разделить Россию на 150 кусков, не имел возможности на этой самой России зарабатывать.Для справки: по данным издания Forbes, до отлучения Акунина* от кормушек он зарабатывал в России минимум два миллиона долларов в год. Например, по договору с тем же Российским академическим Молодежным театром (РАМТ) Акунин* должен был до 2025-го получить десять миллионов рублей, а за каждую новую книгу только в издательстве АСТ он получал порядка двух миллионов рублей (не считая отчислений с продаж).Поэтому лишение господина Акунина* кровавых российских денег — гораздо более болезненная процедура, чем листок-молния в ЖЭКе в стиле "Позор писателям-предателям!".С этим согласилось издательство АСТ, разорвавшее контракт с автором, который, по его словам, "постоянно работает над расколом в стране", где в армии "служат отстои общества". Сеть магазинов "Читай-город — Буквоед" остановила продажи книг Акунина*, который называл россиян лягушками и собирал деньги на ВСУ. Исчезли книги Акунина* из онлайн-магазина "Лабиринт". Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил спектакль по пьесе Бориса Акунина*. РАМТ снял с репертуара все спектакли по произведениям Чхартишвили. В связи с тем, что продажа книг Бориса Акунина*, включенного в реестр террористов и экстремистов, будет преследоваться в России как финансирование террористической деятельности, этот список постоянно пополняется, что означает: денег россиян у автора-русофоба становится все меньше и меньше.Примерно так же сейчас обстоят дела и у многих других идеологически близких Акунину* творцов с большой буквы. В частности, в последнее время сильно приуныл ранее лучезарно улыбающийся Дмитрий Быков**, который дружески делил с Акуниным* первые места на полках ведущих книжных магазинов страны.Быков** (настоящая фамилия Зильбертруд), имея на своих счетах русские деньги, с нетерпением ждал взятия Мариуполя войсками Украины, называл Россию "фашистским государством", у него "не было претензий к убийству русских".Сколько бы ни успели заработать на российских читателях Чхартишвили и Зильбертруд, на благословенном Западе деньги имеют свойство таять на глазах. Теперь, после их изгнания из российских издательств и магазинов, иноагентам Быкову** и Акунину* придется утереться плевком из колодца и составить конкуренцию Бильжо и Шендеровичу, которые, по слухам, подрабатывают нелегальными экскурсиями по Венеции и Риму, стараясь не попадаться на глаза местной полиции.Этот сюжет вполне сможет стать основой их совместного бестселлера "Экскурсии с Фандориным по неблагодарному ГУЛАГу: орки с сердцем лягушки". Одна беда — потенциальных покупателей подобной талантливой макулатуры сменило трубное "нет" российского гражданского общества, о котором так долго мечтали влюбленные в российские деньги враги России.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ru/20240116/1921722326.html

https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, в мире, россия, украина, дмитрий быков*, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), враги, политика