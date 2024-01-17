https://ria.ru/20240117/peskov-1921810241.html

Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин

Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин - РИА Новости, 17.01.2024

Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин

Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин у президента России Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения, и сейчас прорабатываются... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:50

2024-01-17T11:50

2024-01-17T12:22

дмитрий песков

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921819485_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4739095b3f6162db3b922e903344cf20.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин у президента России Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения, и сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Вопрос об амнистии осужденных за ненасильственные преступления женщин был поднят на встрече президента с членами совета по правам человека в прошлом году. Тогда президент заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.В среду на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам встречи. Пункта, касающегося амнистии в нем не было."Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы", - сказал Песков РИА Новости.

https://ria.ru/20240117/putin-1921801243.html

https://ria.ru/20240111/lukashenko-1920696095.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество