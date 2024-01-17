https://ria.ru/20240117/peskov-1921810241.html
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин - РИА Новости, 17.01.2024
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин у президента России Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения, и сейчас прорабатываются... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:50
2024-01-17T11:50
2024-01-17T12:22
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин у президента России Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения, и сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Вопрос об амнистии осужденных за ненасильственные преступления женщин был поднят на встрече президента с членами совета по правам человека в прошлом году. Тогда президент заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.В среду на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам встречи. Пункта, касающегося амнистии в нем не было."Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы", - сказал Песков РИА Новости.
https://ria.ru/20240117/putin-1921801243.html
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дмитрий песков, владимир путин, общество
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Песков: вопрос амнистии женщин на повестке дня, изыскиваются юридические формы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин у президента России Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения, и сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вопрос об амнистии осужденных за ненасильственные преступления женщин был поднят на встрече президента с членами совета по правам человека в прошлом году. Тогда президент заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
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В среду на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам встречи. Пункта, касающегося амнистии в нем не было.
"Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы", - сказал Песков РИА Новости.
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