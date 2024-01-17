https://ria.ru/20240117/operatsiya-1921817758.html

В Новосибирске врачи исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины

В Новосибирске врачи исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины - РИА Новости, 17.01.2024

В Новосибирске врачи исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины

Новосибирские кардиохирурги успешно исправили врожденный порок сердца у 82-летней пациентки, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:14

2024-01-17T12:14

2024-01-17T14:29

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НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Новосибирские кардиохирурги успешно исправили врожденный порок сердца у 82-летней пациентки, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава.Как пояснили в клинике, речь идет о самой распространенной клапанной аномалии сердца — двухстворчатый аортальный клапан вместо трехстворчатого. В некоторых случаях эта аномалия успешно компенсируется самим организмом. Если к 20 годам она не приводит к стенозу (сужению просвета аорты), то велика вероятность, что пациент благополучно доживет до зрелого возраста. Жительнице Барнаула удалось войти в число рекордсменов с таким врожденным пороком: о диагнозе она впервые узнала только после 70 лет. "Я работала инженером-конструктором на машиностроительном заводе. Немногие женщины выбирают эту мужскую профессию, но, в сущности, это спокойная и неторопливая работа, кроме того, я всегда вела здоровый образ жизни, много занималась дачей, огородом, детей родить не довелось — вот и не было поводов попасть в больницу и обнаружить порок. Когда нашли неправильный клапан, уже ничего не стали исправлять в связи с пожилым возрастом. А дальше пандемия помешала обследоваться. Только в 2023 году выяснилось, что там, где кровь проходит через суженный аортальный клапан, возникла аневризма — стенка сильно растянулась. А в течение последнего года становилось хуже и хуже: появились сильные отеки ног, одышка при подъеме на ступеньки. Несколько раз за год попадала в больницу с жалобами на сердце и высокое давление. Кроме того, очень сильно похудела", — рассказала пациентка. В медцентре отметили, что из-за нарастающей сердечной недостаточности женщину нужно было срочно оперировать, причем одновременно протезировать и дисфункциональный аортальный клапан, и аорту, которая к этому моменту получила патологическое расширение (аневризму). "Большая открытая операция позволяла комплексно решить сразу несколько проблем, но далеко не все пациенты в старческом возрасте способны выдержать объемные открытые вмешательства. Провели дополнительную диагностику, которая показала: у женщины нет ни сахарного диабета, ни заболеваний почек или желудочно-кишечного тракта, поражение сосудов умеренное для старческого возраста — в целом очень хороший уровень здоровья", — сказал врач-кардиолог Гарма Гармаев. В итоге сердечно-сосудистые хирурги под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты успешно выполнили протезирование аортального клапана и всей дуги аорты с реимплантацией в протез брахиоцефальных артерий. Пациентка мужественно справилась с непростым восстановительным периодом, за месяц врачи добились хорошего заживления операционной раны, добавили в клинике.

https://ria.ru/20231201/protez-1913087838.html

https://ria.ru/20231122/zhenschina-1911020719.html

https://ria.ru/20230921/porok-1897708021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, новосибирск, барнаул