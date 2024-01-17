https://ria.ru/20240117/koklyush-1921818695.html
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, в регионах есть более 4 миллионов доз, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:17
2024-01-17T12:17
2024-01-17T12:17
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, в регионах есть более 4 миллионов доз, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России серьезно выросла заболеваемость коклюшем: если за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяча случаев, то за десять месяцев 2023 года – 27,8 тысячи. "В настоящее время, по данным системы маркировки лекарств, в субъектах Российской Федерации в наличии имеется более 4 миллионов доз, вакцинация доступна, дефицита вакцин не наблюдается", - сказал Чуланов. Он отметил, что вакцинация является основным методом профилактики и защиты населения от коклюша. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша позволяет не только свести к минимуму количество случаев тяжелого течения заболевания и его осложнений, но и контролировать эпидемическую ситуацию, пояснил специалист. В декабре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что эпидситуация по коклюшу стабилизируется, рисков распространения болезни нет, принятия каких-то жестких мер не требуется.
https://ria.ru/20240115/koklyush-1921447728.html
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здоровье - общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперт Минздрава рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Чуланов: дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, в регионах есть более 4 миллионов доз, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России серьезно выросла заболеваемость коклюшем: если за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяча случаев, то за десять месяцев 2023 года – 27,8 тысячи.
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"В настоящее время, по данным системы маркировки лекарств, в субъектах Российской Федерации в наличии имеется более 4 миллионов доз, вакцинация доступна, дефицита вакцин не наблюдается", - сказал Чуланов.
Он отметил, что вакцинация является основным методом профилактики и защиты населения от коклюша. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша позволяет не только свести к минимуму количество случаев тяжелого течения заболевания и его осложнений, но и контролировать эпидемическую ситуацию, пояснил специалист.
В декабре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщала, что эпидситуация по коклюшу стабилизируется, рисков распространения болезни нет, принятия каких-то жестких мер не требуется.
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