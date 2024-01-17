https://ria.ru/20240117/bolezn-1921846383.html

Попова прокомментировала обсуждение "болезни Х"

Попова прокомментировала обсуждение "болезни Х" - РИА Новости, 17.01.2024

Попова прокомментировала обсуждение "болезни Х"

Обсуждение так называемой "болезни Х" - это обычная рутинная работа экспертов, специалисты должны просчитать все возможные и вероятные сценарии, заявила глава... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:41

2024-01-17T13:41

2024-01-17T13:41

здоровье - общество

давос

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

всемирный экономический форум

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Обсуждение так называемой "болезни Х" - это обычная рутинная работа экспертов, специалисты должны просчитать все возможные и вероятные сценарии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. "Это обычная рутинная работа экспертов, ученых - просчитать все возможные, вероятные сценарии развития при любом вирусе. То ли вирус гриппа новый с пандемическим потенциалом, и, собственно, что всегда и просчитывалось. То ли какой-то другой вирус, который тоже может преодолеть межвидовой барьер, это самые такие рисковые ситуации", - сказала Попова. Глава Роспотребнадзора отметила, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает. Поэтому можно предполагать любые цифры смертности из-за этого гипотетического заболевания - хоть в 20, хоть в 30, хоть в 10 раз больше, чем от коронавируса, объяснила Попова, подчеркнув, что главное - правильно выбрать способы защиты. По ее словам, российские эксперты разрабатывают новые вакцины, быстрые тест-системы. Она отметила, что специалисты Роспотребнадзора укрепляют границы Российской Федерации и работают с дружественными странами, чтобы лучше видеть и распознавать возможные угрозы, а также вовремя реагировать на них.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

https://ria.ru/20240114/bolezn-1921229635.html

давос

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, давос, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), всемирный экономический форум