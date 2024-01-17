https://ria.ru/20240117/bashkiriya-1921857938.html

Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия"

Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.01.2024

Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия"

Организаторы башкирского стенда на выставке-форуме "Россия" представили новый арт-объект в виде национального женского головного убора, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:25

2024-01-17T14:25

2024-01-17T14:29

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

россия

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УФА, 17 янв – РИА Новости. Организаторы башкирского стенда на выставке-форуме "Россия" представили новый арт-объект в виде национального женского головного убора, сообщили в пресс-службе правительства региона. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители могут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Башкирия на своем стенде представляет культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал. На стенде, оформленном в виде космолета, для посетителей организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентация проекта "Кино Башкортостана". Также гости здесь смотрели настоящую башкирскую свадьбу по национальным традициям и ритуалам. В пресс-службе правительства региона рассказали, что в рамках международной выставки начала работу "Неделя народного творчества "Живые традиции Башкортостана". Организаторы представляют программу, чтобы гости стенда получили представление о национальной культуре республики, смогли окунуться в аутентичную атмосферу традиций башкирского народа. "Стенд Башкортостана на выставке "Россия" в Москве украсил арт-объект в виде национального женского головного убора "кашмау". Традиционный башкирский женский головной убор обычно украшался монетками, подвесками и различными бусинками. Изготовленный в виде арт-объекта, он теперь привлекает внимание посетителей", - сообщили региональные власти. По данным минкультуры республики, шестиметровый арт-объект покрыт чехлом, сшитым из 45 метров красной ткани. Вместо бисера использованы 2,5 тысячи шаров, которые нанизаны бусинами и смонтированы к каркасу. По словам создателей, для изготовления больших монет и сулпы (вид украшения) использовалась специальная технология нанесения рисунка на зеркальные поверхности. "Башкирский женский костюм во всех его локальных вариантах представляет собой сложнейший ансамбль со множеством серебряных и коралловых украшений. Головные уборы обычно отличаются более яркой отделкой. Кашмау является обрядовым головным убором. Его готовили специально к свадьбе, и именно по нему можно было определить, замужем женщина или нет. Кашмау носили со дня свадьбы и до зрелого возраста, после чего его снимали, а вместо него начинали носить головной убор "тастар", - добавили в правительстве региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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