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Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:25 17.01.2024 (обновлено: 14:29 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/bashkiriya-1921857938.html
Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия"
Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.01.2024
Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия"
Организаторы башкирского стенда на выставке-форуме "Россия" представили новый арт-объект в виде национального женского головного убора, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:25
2024-01-17T14:29
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Организаторы башкирского стенда на выставке-форуме "Россия" представили новый арт-объект в виде национального женского головного убора, сообщили в пресс-службе правительства региона. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители могут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Башкирия на своем стенде представляет культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал. На стенде, оформленном в виде космолета, для посетителей организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентация проекта "Кино Башкортостана". Также гости здесь смотрели настоящую башкирскую свадьбу по национальным традициям и ритуалам. В пресс-службе правительства региона рассказали, что в рамках международной выставки начала работу "Неделя народного творчества "Живые традиции Башкортостана". Организаторы представляют программу, чтобы гости стенда получили представление о национальной культуре республики, смогли окунуться в аутентичную атмосферу традиций башкирского народа. "Стенд Башкортостана на выставке "Россия" в Москве украсил арт-объект в виде национального женского головного убора "кашмау". Традиционный башкирский женский головной убор обычно украшался монетками, подвесками и различными бусинками. Изготовленный в виде арт-объекта, он теперь привлекает внимание посетителей", - сообщили региональные власти. По данным минкультуры республики, шестиметровый арт-объект покрыт чехлом, сшитым из 45 метров красной ткани. Вместо бисера использованы 2,5 тысячи шаров, которые нанизаны бусинами и смонтированы к каркасу. По словам создателей, для изготовления больших монет и сулпы (вид украшения) использовалась специальная технология нанесения рисунка на зеркальные поверхности. "Башкирский женский костюм во всех его локальных вариантах представляет собой сложнейший ансамбль со множеством серебряных и коралловых украшений. Головные уборы обычно отличаются более яркой отделкой. Кашмау является обрядовым головным убором. Его готовили специально к свадьбе, и именно по нему можно было определить, замужем женщина или нет. Кашмау носили со дня свадьбы и до зрелого возраста, после чего его снимали, а вместо него начинали носить головной убор "тастар", - добавили в правительстве региона.
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выставка-форум "россия", москва, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Россия
Башкирия показала арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия"

Башкирия представила арт-объект в виде национальной шапки на выставке "Россия"

© Министерство культуры Республики БашкортостанАрт-объект в виде национальной шапки на стенде Башкирии на выставке "Россия"
Арт-объект в виде национальной шапки на стенде Башкирии на выставке Россия
© Министерство культуры Республики Башкортостан
Арт-объект в виде национальной шапки на стенде Башкирии на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
УФА, 17 янв – РИА Новости. Организаторы башкирского стенда на выставке-форуме "Россия" представили новый арт-объект в виде национального женского головного убора, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители могут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

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1 из 19
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Для гостей работает 131 экспозиция.

Павильон №19 АТОМ

Для гостей работает 131 экспозиция.

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2 из 19
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На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

Международная выставка-форум Россия

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

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3 из 19
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Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

Международная выставка-форум Россия

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

Международная выставка-форум Россия

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19
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В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

Певец Тимур Ведерников на концерте проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19
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Восьмого января прошел День Севастополя.

Концерт – презентация Севастополь - город героев на Международной выставке-форуме Россия

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19
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Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

Молодожены из Севастополя Денис и Виктория на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

Международная выставка-форум Россия

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Антон Шкаплеров

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

Мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта Елки России

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19
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Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

Рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова на Международной выставке-форуме Россия

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

Новогодняя сказка от МГИК на Международной выставке-форуме Россия

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

Международная выставка-форум Россия

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

Международная выставка-форум Россия

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 19

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19

Для гостей работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 19

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 19

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 19

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 19

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 19

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 19

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 19

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 19

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 19

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 19

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 19

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 19

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 19

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 19
Башкирия на своем стенде представляет культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал. На стенде, оформленном в виде космолета, для посетителей организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентация проекта "Кино Башкортостана". Также гости здесь смотрели настоящую башкирскую свадьбу по национальным традициям и ритуалам.
В пресс-службе правительства региона рассказали, что в рамках международной выставки начала работу "Неделя народного творчества "Живые традиции Башкортостана". Организаторы представляют программу, чтобы гости стенда получили представление о национальной культуре республики, смогли окунуться в аутентичную атмосферу традиций башкирского народа.
"Стенд Башкортостана на выставке "Россия" в Москве украсил арт-объект в виде национального женского головного убора "кашмау". Традиционный башкирский женский головной убор обычно украшался монетками, подвесками и различными бусинками. Изготовленный в виде арт-объекта, он теперь привлекает внимание посетителей", - сообщили региональные власти.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
По данным минкультуры республики, шестиметровый арт-объект покрыт чехлом, сшитым из 45 метров красной ткани. Вместо бисера использованы 2,5 тысячи шаров, которые нанизаны бусинами и смонтированы к каркасу. По словам создателей, для изготовления больших монет и сулпы (вид украшения) использовалась специальная технология нанесения рисунка на зеркальные поверхности.
"Башкирский женский костюм во всех его локальных вариантах представляет собой сложнейший ансамбль со множеством серебряных и коралловых украшений. Головные уборы обычно отличаются более яркой отделкой. Кашмау является обрядовым головным убором. Его готовили специально к свадьбе, и именно по нему можно было определить, замужем женщина или нет. Кашмау носили со дня свадьбы и до зрелого возраста, после чего его снимали, а вместо него начинали носить головной убор "тастар", - добавили в правительстве региона.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
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Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
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Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

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2 из 18
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Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
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В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
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В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
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Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
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Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
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Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
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