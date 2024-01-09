Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.
Для гостей работает 131 экспозиция.
На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.
На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.
Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.
Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.
Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.
Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".
В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.
В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.
Восьмого января прошел День Севастополя.
Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.
Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.
Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.
Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.
Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.
Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.
Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.
Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.
Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".
Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".
Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.
Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.
Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.
Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.
В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".
В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".
Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.
Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.
Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.
Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.
На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.
На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.