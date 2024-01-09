https://ria.ru/20240109/rossiya-1920267173.html

Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"

Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 09.01.2024

Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" подготовила масштабную программу для посетителей. Как проходит мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:58

2024-01-09T12:58

2024-01-09T17:42

фото

выставка-форум "россия"

россия

донецкая народная республика

владимир машков

антон шкаплеров

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920260164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_292606fe7ec9642558605b95e34a6a37.jpg

Международная выставка-форум "Россия" подготовила масштабную программу для посетителей. Как проходит мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

россия

донецкая народная республика

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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