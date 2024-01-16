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Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи - РИА Новости, 16.01.2024
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09:00 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/medpomosch-1921514204.html
Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи
Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи - РИА Новости, 16.01.2024
Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи
Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:00
2024-01-16T09:00
общество
россия
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).Так, увеличены расходы на оказание всех видов медицинской помощи по ОМС. Регламентирован порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид. Особое внимание отведено оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми, оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий во внеочередном порядке. Также впервые за счет средств ОМС предусмотрено консультирование пациентов медицинским психологом, говорится в сообщении.В текущем году достигнут наибольший рост субвенции за последние пять лет, который составил 373,2 миллиарда рублей (113,6%). По сравнению с 2023 годом на 13,3% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС.В фонде пояснили, что изменения претерпела структура расходов по видам и условиям оказания медпомощи. Более 175 миллиардов рублей (около 17%) направлены на первичную медико-санитарную помощь. Более чем на 5% по сравнению с прошлым годом увеличены объемы медпомощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Кроме того, в региональных клиниках увеличено число высокотехнологичных операций по сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии и другим профилям.В 2024 году из перечня высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в базовую программу ОМС переведены 25 наиболее востребованных методов лечения по таким профилям как "Акушерство и гинекология", "Педиатрия", "Офтальмология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Травматология и ортопедия" и "Урология", отметили в ФОМС.Также предусмотрен рост на 13,6% затрат на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями. Увеличено финансирование и нормативы объема по профилю "Онкология", а также по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). К примеру, в программе государственных гарантий на 2024 год предусмотрено 10751 случаев ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.Начиная с этого года, профосмотры и диспансеризации смогут пройти более чем 100 миллионов человек, что почти на 15 миллионов больше, чем в 2023 году. В рамках профмероприятий расширены возможности применения искусственного интеллекта при маммографических исследованиях, также включены дополнительные исследования на антитела к вирусу гепатита C, сахарному диабету, болезням системы кровообращения и онкологии."Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания", – отметил председатель ФОМС Илья Баланин, слова которого приводятся в сообщении.Также в программе госгарантий усилена роль телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от региона узкопрофильной квалифицированной помощи, оказываемой, в том числе,и ведущими научными центрами страны, добавили в фонде.
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общество, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Здоровье - Общество

Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи

© РИА Новости / Максим БлиновПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Так, увеличены расходы на оказание всех видов медицинской помощи по ОМС. Регламентирован порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид. Особое внимание отведено оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми, оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий во внеочередном порядке. Также впервые за счет средств ОМС предусмотрено консультирование пациентов медицинским психологом, говорится в сообщении.
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В текущем году достигнут наибольший рост субвенции за последние пять лет, который составил 373,2 миллиарда рублей (113,6%). По сравнению с 2023 годом на 13,3% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС.
В фонде пояснили, что изменения претерпела структура расходов по видам и условиям оказания медпомощи. Более 175 миллиардов рублей (около 17%) направлены на первичную медико-санитарную помощь. Более чем на 5% по сравнению с прошлым годом увеличены объемы медпомощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Кроме того, в региональных клиниках увеличено число высокотехнологичных операций по сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии и другим профилям.
В 2024 году из перечня высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в базовую программу ОМС переведены 25 наиболее востребованных методов лечения по таким профилям как "Акушерство и гинекология", "Педиатрия", "Офтальмология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Травматология и ортопедия" и "Урология", отметили в ФОМС.
Также предусмотрен рост на 13,6% затрат на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями. Увеличено финансирование и нормативы объема по профилю "Онкология", а также по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). К примеру, в программе государственных гарантий на 2024 год предусмотрено 10751 случаев ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.
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Начиная с этого года, профосмотры и диспансеризации смогут пройти более чем 100 миллионов человек, что почти на 15 миллионов больше, чем в 2023 году. В рамках профмероприятий расширены возможности применения искусственного интеллекта при маммографических исследованиях, также включены дополнительные исследования на антитела к вирусу гепатита C, сахарному диабету, болезням системы кровообращения и онкологии.
"Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания", – отметил председатель ФОМС Илья Баланин, слова которого приводятся в сообщении.
Также в программе госгарантий усилена роль телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от региона узкопрофильной квалифицированной помощи, оказываемой, в том числе,и ведущими научными центрами страны, добавили в фонде.
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Бюджет ФОМС обеспечит рост оказания медпомощи в России, заявил Мурашко
1 декабря 2023, 13:32
 
ОбществоРоссияИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФЗдоровье - Общество
 
 
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