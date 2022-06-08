https://ria.ru/20220608/ospa-1793992107.html

Оспа обезьян: симптомы, способы передачи, лечение

Оспа обезьян 2022: симптомы, как передается вирус, случаи заражения и лечение

Оспа обезьян: симптомы, способы передачи, лечение

Оспа обезьян – вирус, который передается человеку воздушно-капельным или контактным путем. "Обезьянья" болезнь имеет неприятные симптомы. В 2022-м случаи... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:02

2022-06-08T15:02

2022-06-08T15:30

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Оспа обезьян – вирус, который передается человеку воздушно-капельным или контактным путем. "Обезьянья" болезнь имеет неприятные симптомы. В 2022-м случаи заражения этой инфекцией резко участились.Оспа обезьянСвое название вирус получил потому, что впервые был обнаружен в колонии подопытных обезьян – это произошло в 1958-м. В 1970-м в Демократической Республике Конго впервые зафиксировали случаи инфицирования людей.Оспа обезьян считается редким заболеванием. До сих пор оно встречалось в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, поросших влажными тропическими лесами. Основные страны распространения: ДРК, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Габон, Либерия, Нигерия и Сьерра-Леоне. Эпизодически оспа обезьян завозилась в другие регионы.Отличия от натуральной оспыОспа обезьян – ортопоксвирус, родственный натуральной оспе, которую полностью искоренили к 1980-м годам. Клиническая картина двух болезней похожа, отличие более молодого вируса – увеличение лимфатических узлов. Однако натуральная оспа была гораздо опаснее обезьяньей: она характеризовалась более высокими уровнями заразности и летальности (на уровне 30%, в ходе некоторых эпидемий – до 90%).Последствия для здоровья у выживших тоже были тяжелее: частичная или полная потеря зрения, многочисленные глубокие рубцы на коже. Тогда как от обезьяньей оспы люди обычно полностью выздоравливают, а косметические последствия не представляются существенными.Вспышки обезьяньей оспыПодавляющее большинство случаев заражения людей фиксируется в африканских странах, главным образом в сельских поселениях в районе тропических лесов в долине реки Конго, в частности в Демократической Республике Конго. В последние годы оспа обезьян стала активнее распространяться в сопредельных регионах. Так, крупная вспышка возникла в 2017-м в Нигерии, где было зафиксировано 200 подтвержденных случаев, летальность составила 3%.Несколько вспышек болезни произошли за пределами Африки. Одна из самых крупных зафиксирована в США в 2003-м Тогда обезьяньей оспой заболели 70 человек – все они заразились от контакта с животными (все заболевшие выздоровели). Начиная с 2018 года выявлялись единичные случаи завоза вируса в Израиль, Великобританию, Сингапур и США.Весной 2022-го произошла самая крупная вспышка заболевания в развитых странах. В начале мая в ВОЗ стали поступать сообщения о случаях заражения из ряда стран Европы, Северной Америки и из Австралии. Большинство заболевших выявлено в Великобритании, Испании и Португалии.Причины появленияЕстественная история вируса оспы обезьян остается неясной. Не определен и точный резервуар вируса (животное-переносчик), однако известно, что восприимчивостью к обезьяньей оспе обладают грызуны (полосатые и древесные белки, гамбийские крысы, сони) и нечеловекообразные приматы.Вирус оспы обезьян стал самым опасным для человека среди ортопоксвирусов после победы над натуральной оспой в 1980 году. Предположительно, массовая вакцинация против натуральной оспы сдерживала и "обезьяний" вариант болезни. До тех пор, пока прививки делать перестали.ВозбудительВозбудитель оспы обезьян — двуспиральный ДНК-вирус, относящийся к семейству поксвирусов (Poxviridae), подсемейству поксвирусов позвоночных (Chordopoxviridae), роду ортопоксвирусов (Orthopoxvirus). По своей структуре и свойствам больше похож на вирус натуральной оспы, нежели на других "родственников", например, коровью оспу.Как передаетсяОспа обезьян — зоонозный вирус. До сих пор он передавался человеку в основном от животных. В ходе вспышки в США люди заболевали в результате контактов с зараженными домашними грызунами — не только через укус или царапину, полученные от зверька, но и от простого прикосновения к ним или их подстилке. Также инфекция может проникнуть в организм человека в результате употребления в пищу мяса и субпродуктов зараженных животных без необходимой термической обработки.Основные пути заражения — контактный и воздушно-капельный. От человека к человеку болезнь передается довольно слабо — чтобы подхватить обезьянью оспу, необходимо подвергнуться продолжительному вирусному воздействию со стороны переносчика.Вспышка в Европе началась среди гомосексуальных мужчин, что дало повод заподозрить способность обезьяньей оспы передаваться половым путем. Однако вирусологи считают, что это, скорее всего, совпадение — для заражения нужен прежде всего длительный близкий контакт, который как раз возникает при интимной близости.Инкубационный периодПромежуток между временем инфицирования и началом проявления симптомов может варьироваться от 5 до 21 дня, но как правило составляет 6-13 дней.Признаки и симптомыНа ранней стадии (первые пять дней) оспа обезьян похожа на грипп: у человека повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, болит голова, спина, мышцы, его знобит. Возможны головокружение и рвота.Через один-три дня после повышения температуры развивается сыпь. Сначала она появляется на лице, голове, кистях рук, затем центробежно распространяется на другие части тела. Высыпаниям подвержены слизистые оболочки полости рта, гениталии, конъюнктивы, а также роговица глаз.Сыпь последовательно проходит несколько этапов развития. Сначала появляется пятно диаметром 6-10 мм, через некоторое время на этом месте образуется папула, которая превращается в везикулу (пузырек, заполненный прозрачным содержимым) и затем в пустулу (гнойничок). Примерно через 10 дней образуется струп, после отпадения которого может остаться рубец.Группы рискаЗаразиться от человека больше всего рискуют люди, живущие с ним под одной крышей, например, члены семьи. Также в группе риска находятся сотрудники медучреждений и лабораторий, работающих с ортопоксвирусами.Вероятность летального исходаЛетальность вируса (процент умерших от общего числа заболевших) для различных штаммов оценивается от 0% до 11%. За последнее время этот диапазон в эндемичных регионах сократился до уровня 3-6%. Вспышка, начавшаяся в Европе, пока не привела к смертельным случаям.Классификация заболеванияСуществует две генетические клады вируса оспы обезьян: центральноафриканская (бассейн реки Конго) и западноафриканская. Граница между двумя кладами проходит в Камеруне — единственной стране, где зафиксированы случаи заражения вирусом оспы обезьян обеих клад.Центральноафриканский штаммВирус центральноафриканской клады характеризуется более высокой заразностью и более тяжелым протеканием болезни. Летальность составляет 10,6%.Западноафриканский штаммЗападноафриканский переносится легче, уровень летальности - до 3,6%. Предположительно, вспышка в Европе связана именно с этим вариантом вируса.ДиагностикаСимптомы оспы обезьян похожи на другие заболевания, сопровождающиеся высыпаниями, например, ветрянку, корь, чесотку, сифилис, аллергию, кожные инфекции. От ветрянки или натуральной оспы "обезьянью" разновидность болезни отличает увеличение лимфоузлов.Предпочтительным лабораторным способом диагностики является тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Образцы для него лучше всего брать из очагов кожных поражений. По возможности применяется биопсия.В России также разработаны тест-системы для выявления оспы обезьян.ЛечениеПри оспе обезьян обычно применяется поддерживающая терапия, нацеленная на облегчение симптомов. В большинстве случаев оспа обезьян проходит сама за две-четыре недели.В 2022 году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило для лечения оспы обезьян препарат тековиримат, разработанный для лечения натуральной оспы. Это лекарство пока не получило широкого распространения.ВакцинацияДоступной для населения вакцины против этого вируса пока не существует, но ряд исследований показал, что эффективность прививки от натуральной оспы для профилактики оспы обезьян составляет около 85%.По некоторым данным, люди, вакцинированные от натуральной оспы в прошлом, могут переносить обезьянью оспу легче. В России поголовная вакцинация от натуральной оспы прекратилась в 1980 году, поэтому, как предполагается, люди старше 42 лет менее подвержены новой инфекционной угрозе. Однако точно неизвестно, продолжается ли действие прививки на протяжении десятилетий.По данным ВОЗ, в 2019 году была одобрена более новая двухдозовая вакцина от оспы обезьян на основе модифицированного вируса коровьей оспы (штамм Ankara). Доступ к вакцине пока ограничен.Опасность новой пандемииВероятность новой пандемии оценивается вирусологами как низкая. Индекс репродукции R0 (число людей, которых может заразить один носитель) для оспы обезьян — около 2, тогда как у варианта коронавируса "дельта" это значение составляло около 7, а у "омикрона" — около 10. И тем не менее, вирусологи не исключают появления более вирулентного штамма оспы обезьян, который может привести к негативному развитию событий.Статистика оспы обезьянПо данным на 5 июня 2022 года, оспой обезьян заразились 780 человек в 27 странах, не являющихся эндемичными для данного вируса. Прирост за неделю составил 203%. Пока такая динамика не представляет эпидемиологической угрозы.ПрофилактикаВОЗ называет основной стратегией профилактики оспы обезьян повышение осведомленности о факторах риска и о мерах ограничения контакта с вирусом. Сейчас в разных странах мира изучается возможность проведения вакцинации против заболевания. Медиков просят быть бдительными в отношении пациентов с характерной сыпью. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют избегать контактов с животными, которые могут быть носителями вируса, соблюдать правила гигиены рук и использовать средства индивидуальной защиты при контакте с больными.

https://ria.ru/20220608/ospa-1793876216.html

https://ria.ru/20220605/ospa-1793275695.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220606/ospa-1793405794.html

https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793065787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/ospa-1792699870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/ospa-1790625421.html

https://ria.ru/20220608/ospa-1793979201.html

https://ria.ru/20220603/ospa-1792896305.html

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Алёна Пава

оспа обезьян, воз, демократическая республика конго, общество, здоровье - общество, здоровье, справки