https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html

Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС

Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС - РИА Новости, 16.01.2024

Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС

Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:27

2024-01-16T10:27

2024-01-16T10:27

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "За 11 месяцев 2023 года проведено более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения",- говорится в приветствии Мурашко к участникам конгресса по репродуктивной медицине, которое зачитала заместитель министра Евгения Котова. Мурашко напомнил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. При этом объемы помощи в 2022 году выросли на 47% и составили более 89 тысяч циклов, отметил министр. Он подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания. Одними из ключевых задач в текущем году станут укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, пояснил Мурашко.

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общество, россия, михаил мурашко