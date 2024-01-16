https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС - РИА Новости, 16.01.2024
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:27
2024-01-16T10:27
2024-01-16T10:27
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "За 11 месяцев 2023 года проведено более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения",- говорится в приветствии Мурашко к участникам конгресса по репродуктивной медицине, которое зачитала заместитель министра Евгения Котова. Мурашко напомнил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. При этом объемы помощи в 2022 году выросли на 47% и составили более 89 тысяч циклов, отметил министр. Он подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания. Одними из ключевых задач в текущем году станут укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, пояснил Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
Мурашко: более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено за 11 месяцев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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"За 11 месяцев 2023 года проведено более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения",- говорится в приветствии Мурашко к участникам конгресса по репродуктивной медицине, которое зачитала заместитель министра Евгения Котова.
Мурашко напомнил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. При этом объемы помощи в 2022 году выросли на 47% и составили более 89 тысяч циклов, отметил министр.
Он подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания. Одними из ключевых задач в текущем году станут укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, пояснил Мурашко.
Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью