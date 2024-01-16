Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС - РИА Новости, 16.01.2024
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:27
2024-01-16T10:27
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822282365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d35a54fbcc75c59c141d0155df0699e.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "За 11 месяцев 2023 года проведено более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения",- говорится в приветствии Мурашко к участникам конгресса по репродуктивной медицине, которое зачитала заместитель министра Евгения Котова. Мурашко напомнил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. При этом объемы помощи в 2022 году выросли на 47% и составили более 89 тысяч циклов, отметил министр. Он подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания. Одними из ключевых задач в текущем году станут укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20240110/putin-1920482349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822282365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b6ef4fdf189f84c6bd78abf8e950d18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС

Мурашко: более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено за 11 месяцев

© Фото : Freepik/pch.vectorБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Freepik/pch.vector
Беременная девушка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года, объемы этой помощи значимо выросли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"За 11 месяцев 2023 года проведено более 86 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения",- говорится в приветствии Мурашко к участникам конгресса по репродуктивной медицине, которое зачитала заместитель министра Евгения Котова.
Мурашко напомнил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. При этом объемы помощи в 2022 году выросли на 47% и составили более 89 тысяч циклов, отметил министр.
Он подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания. Одними из ключевых задач в текущем году станут укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, пояснил Мурашко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью
10 января, 12:07
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала