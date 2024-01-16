https://ria.ru/20240116/covid-19-1921566235.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 процента - РИА Новости, 16.01.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:02
2024-01-16T11:02
2024-01-16T11:02
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 746 человек с коронавирусом, что на 21,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах России, в том числе в 25 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 39 743 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 8 по 14 января 150 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 12,6 процента
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 746 человек с коронавирусом, что на 21,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах России, в том числе в 25 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 39 743 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 8 по 14 января 150 человек, уточнили в оперштабе.
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