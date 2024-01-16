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"Радар.НФ" помогло сбить три БПЛА во время атаки на Воронежскую область - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ataka-1921588498.html
"Радар.НФ" помогло сбить три БПЛА во время атаки на Воронежскую область
"Радар.НФ" помогло сбить три БПЛА во время атаки на Воронежскую область - РИА Новости, 16.01.2024
"Радар.НФ" помогло сбить три БПЛА во время атаки на Воронежскую область
Приложение Народного фронта "Радар.НФ" помогло нейтрализовать три из восьми БПЛА во время атаки беспилотников на Воронежскую область минувшей ночью, сообщила... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:26
2024-01-16T12:26
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
безопасность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Приложение Народного фронта "Радар.НФ" помогло нейтрализовать три из восьми БПЛА во время атаки беспилотников на Воронежскую область минувшей ночью, сообщила пресс-служба Народного фронта. Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. Он также отметил, что, по предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в СОШ №84 был открыт пункт временно размещения. Введен режим ЧС. "Благодаря сигналам приложения Народного фронта "Радар.НФ" было сбито три из восьми нейтрализованных БПЛА во время атаки беспилотников на Воронежскую область минувшей ночью. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения "Радар.НФ" информации удалось устранить угрозу и избежать жертв", - рассказали в Народном фронте. По словам руководителя проекта разработки приложения "Радар" Народного фронта Михаила Камышева, всего поступило 15 сигналов, все они были оперативно переданы военным, и все были по теме БПЛА или взрывов. По данным Народного фронта, на сегодня "Радар.НФ" скачали уже более 350 тысяч россиян. "По числу скачиваний лидирует Москва и Московская область – 122 788 скачиваний, на втором месте – Белгородская область, в которой приложение установили 31 622 человека, замыкает тройку лидеров – Санкт Петербург и Ленинградская область с 23 285 тысячами скачиваний. В Воронежской области приложение установили 6 183 пользователя", - сообщили в движении.
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воронежская область, воронеж, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Безопасность
"Радар.НФ" помогло сбить три БПЛА во время атаки на Воронежскую область

Приложение "Радар.НФ" помогло сбить 3 БПЛА во время атаки на Воронежскую область

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Приложение Народного фронта "Радар.НФ" помогло нейтрализовать три из восьми БПЛА во время атаки беспилотников на Воронежскую область минувшей ночью, сообщила пресс-служба Народного фронта.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. Он также отметил, что, по предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в СОШ №84 был открыт пункт временно размещения. Введен режим ЧС.
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"Благодаря сигналам приложения Народного фронта "Радар.НФ" было сбито три из восьми нейтрализованных БПЛА во время атаки беспилотников на Воронежскую область минувшей ночью. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения "Радар.НФ" информации удалось устранить угрозу и избежать жертв", - рассказали в Народном фронте.
По словам руководителя проекта разработки приложения "Радар" Народного фронта Михаила Камышева, всего поступило 15 сигналов, все они были оперативно переданы военным, и все были по теме БПЛА или взрывов.
По данным Народного фронта, на сегодня "Радар.НФ" скачали уже более 350 тысяч россиян.
"По числу скачиваний лидирует Москва и Московская область – 122 788 скачиваний, на втором месте – Белгородская область, в которой приложение установили 31 622 человека, замыкает тройку лидеров – Санкт Петербург и Ленинградская область с 23 285 тысячами скачиваний. В Воронежской области приложение установили 6 183 пользователя", - сообщили в движении.
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