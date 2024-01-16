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Экс-президенту пивоваренной компании "Балтика" продлили срок в СИЗО - РИА Новости, 16.01.2024
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15:52 16.01.2024 (обновлено: 15:56 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/arest-1921663295.html
Экс-президенту пивоваренной компании "Балтика" продлили срок в СИЗО
Экс-президенту пивоваренной компании "Балтика" продлили срок в СИЗО - РИА Новости, 16.01.2024
Экс-президенту пивоваренной компании "Балтика" продлили срок в СИЗО
Выборгский райсуд Санкт-Петербурга продлил до 29 марта срок ареста бывшему президенту пивоваренной компании "Балтика" Денису Шерстенникову по делу о... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:52
2024-01-16T15:56
происшествия
санкт-петербург
carlsberg
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Выборгский райсуд Санкт-Петербурга продлил до 29 марта срок ареста бывшему президенту пивоваренной компании "Балтика" Денису Шерстенникову по делу о мошенничестве на сумму почти 300 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Выборгский районный суд... вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ... Суд продлил меру по 29 марта 2024 года", – говорится в сообщении. Шерстенников ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако, как указал следователь, для этого нет оснований, поскольку обвиняемый действовал "в интересах различных иностранных компаний", включая датский Carlsberg. Отмечалось, что Шерстенников "находился в процессе трудоустройства на руководящую и высокооплачиваемую должность в иностранную компанию "Карлсберг", в интересах которой было совершено преступление". Суд наложил арест на денежные средства Шерстенникова (200 тысяч долларов и 100 тысяч евро), а также автомобили Škoda Kodiaq и Volvo XC 60. При этом Выборский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения второму фигуранту дела – бывшему вице-президенту "Балтики" Антону Рогачевскому. Как указал следователь, об этом просили представители пивоваренной компании, чтобы Рогачевский мог оказывать консультационные услуги по ее текущей деятельности. Кроме того, Рогачевский полностью признал вину. "Суд ходатайство следствия удовлетворил и Рогачевского из-под стражи отпустил. Срок домашнего ареста определен по 1 марта 2024 года", – заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию.Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией. Согласно архивным данным сайта компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, с 2021 был назначен на должность президента "Балтики". Рогачевский пришел в "Балтику" в 2005 году, с 2014 года занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. На момент задержания фигурантов страница с управленческим составом "Балтики" была удалена с сайта компании.
https://ria.ru/20231101/natsionalizatsiya-1906643930.html
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происшествия, санкт-петербург, carlsberg
Происшествия, Санкт-Петербург, Carlsberg
Экс-президенту пивоваренной компании "Балтика" продлили срок в СИЗО

Суд в Петербурге продлил экс-президенту "Балтики" Шерстенникову срок в СИЗО

© Фото : БалтикаЭкс-президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников
Экс-президент пивоваренной компании Балтика Денис Шерстенников - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Балтика
Экс-президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Выборгский райсуд Санкт-Петербурга продлил до 29 марта срок ареста бывшему президенту пивоваренной компании "Балтика" Денису Шерстенникову по делу о мошенничестве на сумму почти 300 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«
"Выборгский районный суд... вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ... Суд продлил меру по 29 марта 2024 года", – говорится в сообщении.
Шерстенников ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако, как указал следователь, для этого нет оснований, поскольку обвиняемый действовал "в интересах различных иностранных компаний", включая датский Carlsberg. Отмечалось, что Шерстенников "находился в процессе трудоустройства на руководящую и высокооплачиваемую должность в иностранную компанию "Карлсберг", в интересах которой было совершено преступление".
Суд наложил арест на денежные средства Шерстенникова (200 тысяч долларов и 100 тысяч евро), а также автомобили Škoda Kodiaq и Volvo XC 60.
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При этом Выборский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения второму фигуранту дела – бывшему вице-президенту "Балтики" Антону Рогачевскому. Как указал следователь, об этом просили представители пивоваренной компании, чтобы Рогачевский мог оказывать консультационные услуги по ее текущей деятельности. Кроме того, Рогачевский полностью признал вину.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил и Рогачевского из-под стражи отпустил. Срок домашнего ареста определен по 1 марта 2024 года", – заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию.Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
Согласно архивным данным сайта компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, с 2021 был назначен на должность президента "Балтики". Рогачевский пришел в "Балтику" в 2005 году, с 2014 года занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. На момент задержания фигурантов страница с управленческим составом "Балтики" была удалена с сайта компании.
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