https://ria.ru/20240115/kholokost-1921461859.html

В России начинается "Неделя памяти жертв Холокоста"

В России начинается "Неделя памяти жертв Холокоста" - РИА Новости, 15.01.2024

В России начинается "Неделя памяти жертв Холокоста"

Всероссийская "Неделя памяти жертв Холокоста" откроется в столичном театре "У Никитских ворот" 18 января, вечер начнется с поздравления с 100-летним юбилеем... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:09

2024-01-15T17:09

2024-01-15T17:09

религия

россия

москва

освенцим

российский еврейский конгресс

юнеско

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768352812_0:189:3176:1976_1920x0_80_0_0_3f7a6f20c56c26f2e8965bee918a4981.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Всероссийская "Неделя памяти жертв Холокоста" откроется в столичном театре "У Никитских ворот" 18 января, вечер начнется с поздравления с 100-летним юбилеем ветерана Великой отечественной войны Ивана Мартынушкина, принимавшего участие в освобождении узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК)."2024 год объявлен в РФ Годом семьи. Трагедия Холокоста - часть личной истории многих тысяч семей в нашей стране. Поэтому для многих сохранение памяти о жертвах Холокоста - это еще и сохранение семейных воспоминаний, поддержание связи поколений. Память о Холокосте, как и о других преступлениях нацизма, не имеет национальных рамок, это часть российской национальной памяти, которую мы передаем из поколения в поколение", - цитирует пресс-служба слова и. о. президента РЕК Михаила Бройтмана.Как сообщили в пресс-службе РЕК, вечер в театре "У Никитских ворот" начнется с поздравления с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Степановича Мартынушкина - старшего лейтенанта, командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта, который принимал участие в освобождении узников лагеря смерти Аушвиц.В программе вечера музыкально-драматический перфоманс худрука театра "У Никитских ворот" Марка Розовского. Режиссер представит музыкальные, лирические и драматические отрывки из спектаклей театра, Народный артист РФ Михаил Филиппов прочтет рассказ драматурга Александра Гельмана "Дети и смерть". В его основе лежат воспоминания автора, о себе, который в семилетнем возрасте провел несколько суток в еврейском гетто в городе Бершадь Винницкой области, рядом с телом умирающей матери. Прозвучат поминальная молитва "Кадиш", "Hostias" и "Sanctus" из "Реквиема" Моцарта, фрагменты кантаты "Гимн наций" и "Хор пленных иудеев" из оперы "Набукко" Верди.В рамках "Недели памяти жертв Холокоста" 25 января состоится мемориальный вечер "Хранитель памяти" и вручение одноименной премии в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко В Москве. Также 23 января состоится вечер "Будем помнить" совместно с посольством Израиля в Доме народов России в Москве. Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" пройдет 27 января.Мероприятия "Неделя памяти жертв Холокоста" пройдут до 31 января в 80 регионах РФ. Они приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников нацисткого лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Организатор Недели - Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы, Центра "Холокост" и посольства Израиля в РФ.

https://ria.ru/20231024/spektakl-1904923481.html

https://ria.ru/20230928/uoters-1899161827.html

https://radiosputnik.ru/20230528/polsha-germaniya-kholokost-1874619980.html

россия

москва

освенцим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, освенцим, российский еврейский конгресс, юнеско, религия