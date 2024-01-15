https://ria.ru/20240115/alkogol-1921438750.html

Эксперт прокомментировала данные о росте числа людей с алкозависимостью

Эксперт прокомментировала данные о росте числа людей с алкозависимостью - РИА Новости, 15.01.2024

Эксперт прокомментировала данные о росте числа людей с алкозависимостью

Данные Росстата не дают оснований говорить о значительном росте числа людей с алкогольной зависимостью, это незначительные колебания из-за пандемии, заявила... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:30

2024-01-15T15:30

2024-01-15T15:40

россия

татьяна клименко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

новый год

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Данные Росстата не дают оснований говорить о значительном росте числа людей с алкогольной зависимостью, это незначительные колебания из-за пандемии, заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость". "Данные, приведенные в отчете Росстата, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее их можно назвать незначительными колебаниями с учётом приведённого определённого периода, когда была пандемия", - сказала Клименко журналистам. Она отметила, что во время пандемии COVID-19 некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления алкоголя, однако этого не произошло, что было связано с введёнными ограничениями на передвижение населения, когда пациенты с алкогольной зависимостью больше находились под контролем своей семьи. В России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, подчеркнула специалист. По словам Клименко, меры продолжают реализовываться по всей стране. В декабре правительство утвердило новую концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.

https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html

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россия, татьяна клименко, федеральная служба государственной статистики (росстат), новый год