https://ria.ru/20240114/bolezn-1921229635.html

"В 20 раз больше смертей". Человечество готовят к новой болезни

"В 20 раз больше смертей". Человечество готовят к новой болезни - РИА Новости, 14.01.2024

"В 20 раз больше смертей". Человечество готовят к новой болезни

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X",... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T03:38

2024-01-14T03:38

2024-01-14T04:31

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давос

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, об этом говорится на сайте организации."Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — говорится в анонсе встречи.Обсуждение состоится 17 января в 11.30-12.15 по местному времени (13.30-14.15 мск). В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. При этом велика вероятность, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.

https://ria.ru/20231227/infektsii-1918386302.html

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в мире, давос, воз, здоровье - общество