https://ria.ru/20240113/otel-1920990791.html

Названы города с самыми недорогими отелями

Названы города с самыми недорогими отелями - РИА Новости, 13.01.2024

Названы города с самыми недорогими отелями

Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:43

2024-01-13T05:43

2024-01-13T05:43

туризм

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россия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

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новый год

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на номера в гостиницах категории “четыре звезды” в России и за рубежом. Оказалось, что во многих популярных у туристов локациях можно найти варианты размещения менее чем за три тысячи рублей в сутки.В России дешевле всего забронировать жилье в Санкт-Петербурге: в Северной столице много доступных отелей, и стоимость номера начинается от двух тысяч рублей в сутки. Минимальная стоимость ночи в Самаре – 2,2 тысячи рублей, в Краснодаре – 2,3 тысячи. Около 2,5 тысяч рублей – цена номера в Астрахани, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Менее трех тысяч в сутки – минимальные траты на размещение в гостинице Геленджика, Волгограда, Смоленска и Улан-Удэ.Цены на жилье в некоторых зарубежных городах этой зимой оказались даже привлекательнее, чем в российских гостиницах. Так, в Нячанге во Вьетнаме можно забронировать номер в "четверке" за 1,5 тысячи рублей. Во столько же обойдется гостиница в Ереване, а в Бангкоке минимальная стоимость на 100 рублей дороже.В десятку городов с самыми недорогими отелями попали также Паттайя, Батуми, Тбилиси, Баку, Алма-Ата, Манила и Дели.

https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, самара, новый год, туризм