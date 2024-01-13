https://ria.ru/20240113/otel-1920990791.html
Названы города с самыми недорогими отелями
Названы города с самыми недорогими отелями - РИА Новости, 13.01.2024
Названы города с самыми недорогими отелями
Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:43
2024-01-13T05:43
2024-01-13T05:43
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на номера в гостиницах категории “четыре звезды” в России и за рубежом. Оказалось, что во многих популярных у туристов локациях можно найти варианты размещения менее чем за три тысячи рублей в сутки.В России дешевле всего забронировать жилье в Санкт-Петербурге: в Северной столице много доступных отелей, и стоимость номера начинается от двух тысяч рублей в сутки. Минимальная стоимость ночи в Самаре – 2,2 тысячи рублей, в Краснодаре – 2,3 тысячи. Около 2,5 тысяч рублей – цена номера в Астрахани, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Менее трех тысяч в сутки – минимальные траты на размещение в гостинице Геленджика, Волгограда, Смоленска и Улан-Удэ.Цены на жилье в некоторых зарубежных городах этой зимой оказались даже привлекательнее, чем в российских гостиницах. Так, в Нячанге во Вьетнаме можно забронировать номер в "четверке" за 1,5 тысячи рублей. Во столько же обойдется гостиница в Ереване, а в Бангкоке минимальная стоимость на 100 рублей дороже.В десятку городов с самыми недорогими отелями попали также Паттайя, Батуми, Тбилиси, Баку, Алма-Ата, Манила и Дели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Самара, Новый год, Туризм
Названы города с самыми недорогими отелями
Эксперты: в Санкт-Петербурге и Нячанге самые недорогие отели для туристов зимой