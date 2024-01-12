https://ria.ru/20240112/vybory-1920968996.html

ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого

ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого - РИА Новости, 12.01.2024

ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого

Центральная избирательная комиссия РФ получила документы для регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от ЛДПР... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:40

2024-01-12T15:40

2024-01-12T15:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

борис чернышов (депутат)

елена строкова

лдпр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получила документы для регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии. Ранее в Telegram-канале ЛДПР сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 61 финансового уполномоченного Слуцкого. "Они привезли документы на них. ЦИК ещё не рассмотрела. Вопрос может быть рассмотрен в ходе ближайшего заседания", - сообщили в пресс-службе ЦИК. В декабре ЦИК зарегистрировала Елену Строкову, Бориса Чернышова уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240109/vybory-1920286807.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), елена строкова, лдпр