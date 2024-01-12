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ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого - РИА Новости, 12.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:40 12.01.2024 (обновлено: 15:55 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vybory-1920968996.html
ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого
ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого - РИА Новости, 12.01.2024
ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого
Центральная избирательная комиссия РФ получила документы для регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от ЛДПР... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:40
2024-01-12T15:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
борис чернышов (депутат)
елена строкова
лдпр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получила документы для регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии. Ранее в Telegram-канале ЛДПР сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 61 финансового уполномоченного Слуцкого. "Они привезли документы на них. ЦИК ещё не рассмотрела. Вопрос может быть рассмотрен в ходе ближайшего заседания", - сообщили в пресс-службе ЦИК. В декабре ЦИК зарегистрировала Елену Строкову, Бориса Чернышова уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240109/vybory-1920286807.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), елена строкова, лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Борис Чернышов (депутат), Елена Строкова, ЛДПР
ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого

ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных кандидата Слуцкого

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получила документы для регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии.
Ранее в Telegram-канале ЛДПР сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 61 финансового уполномоченного Слуцкого.
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"Они привезли документы на них. ЦИК ещё не рассмотрела. Вопрос может быть рассмотрен в ходе ближайшего заседания", - сообщили в пресс-службе ЦИК.
В декабре ЦИК зарегистрировала Елену Строкову, Бориса Чернышова уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Борис Чернышов (депутат)Елена СтроковаЛДПР
 
 
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