https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы - РИА Новости, 12.01.2024

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы

Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:05

2024-01-12T17:05

2024-01-12T17:07

религия

санкт-петербург

россия

афон (гора)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Стручкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Мера пресечения избрана на срок по 9 марта. В среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону "Всецарица" в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской. На иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете. Подозреваемый был задержан вечером того же дня возле одного из торговых центров Петербурга. Выяснилось, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна - он ее выбросил. Икона Божией Матери "Всецарица" или по-гречески "Пантанасса" – почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России. Оригинальная чудотворная икона "Пантанасса" XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон. Один из самых почитаемых в России списков (копий) - с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом "Всецарица" помогает исцелиться от рака.

https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html

https://ria.ru/20210607/arest-1735998072.html

санкт-петербург

россия

афон (гора)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, афон (гора), религия