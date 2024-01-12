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В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы - РИА Новости, 12.01.2024
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Религия
 
17:05 12.01.2024 (обновлено: 17:07 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы - РИА Новости, 12.01.2024
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы
Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:05
2024-01-12T17:07
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Стручкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Мера пресечения избрана на срок по 9 марта. В среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону "Всецарица" в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской. На иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете. Подозреваемый был задержан вечером того же дня возле одного из торговых центров Петербурга. Выяснилось, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна - он ее выбросил. Икона Божией Матери "Всецарица" или по-гречески "Пантанасса" – почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России. Оригинальная чудотворная икона "Пантанасса" XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон. Один из самых почитаемых в России списков (копий) - с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом "Всецарица" помогает исцелиться от рака.
https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html
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санкт-петербург, россия, афон (гора), религия
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Афон (гора), Религия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы

В Петербурге арестовали обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" из храма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Стручкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Задержание мужчины, укравшего икону из храма - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы "Всецарица"
11 января, 12:05
Мера пресечения избрана на срок по 9 марта.
В среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону "Всецарица" в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской. На иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете.
Подозреваемый был задержан вечером того же дня возле одного из торговых центров Петербурга. Выяснилось, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна - он ее выбросил.
Икона Божией Матери "Всецарица" или по-гречески "Пантанасса" – почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России. Оригинальная чудотворная икона "Пантанасса" XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон. Один из самых почитаемых в России списков (копий) - с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом "Всецарица" помогает исцелиться от рака.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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