https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы - РИА Новости, 12.01.2024
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы
Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:05
2024-01-12T17:05
2024-01-12T17:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Стручкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Мера пресечения избрана на срок по 9 марта. В среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону "Всецарица" в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской. На иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете. Подозреваемый был задержан вечером того же дня возле одного из торговых центров Петербурга. Выяснилось, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна - он ее выбросил. Икона Божией Матери "Всецарица" или по-гречески "Пантанасса" – почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России. Оригинальная чудотворная икона "Пантанасса" XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон. Один из самых почитаемых в России списков (копий) - с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом "Всецарица" помогает исцелиться от рака.
https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html
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санкт-петербург, россия, афон (гора), религия
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Афон (гора), Религия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в похищении иконы
В Петербурге арестовали обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" из храма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости.
Обвиняемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге поместили в СИЗО до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов
города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Стручкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы "Всецарица"
Мера пресечения избрана на срок по 9 марта.
В среду в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону "Всецарица" в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской. На иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете.
Подозреваемый был задержан вечером того же дня возле одного из торговых центров Петербурга. Выяснилось, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна - он ее выбросил.
Икона Божией Матери "Всецарица" или по-гречески "Пантанасса" – почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России
. Оригинальная чудотворная икона "Пантанасса" XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон
. Один из самых почитаемых в России списков (копий) - с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы
. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом "Всецарица" помогает исцелиться от рака.
В Москве задержали афериста, укравшего икону XV века