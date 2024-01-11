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В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 11.01.2024

В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T00:05

2024-01-11T00:05

2024-01-11T00:09

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области, сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на священника УПЦ. "Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области", - говорится в сообщении СПЖ. Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь. По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231126/ukraina-1911917162.html

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