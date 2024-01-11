https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 11.01.2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:05
2024-01-11T00:05
2024-01-11T00:09
религия
волынская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896815262_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_6ee0d3f48dc9184f523deebe785d2ce9.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области, сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на священника УПЦ. "Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области", - говорится в сообщении СПЖ. Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь. По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911917162.html
волынская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896815262_329:0:1420:818_1920x0_80_0_0_a3f2882469bffacf5bce68dbfbdbbc21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волынская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Волынская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
СПЖ: раскольники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ в Волынской области