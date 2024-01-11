Рейтинг@Mail.ru
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:05 11.01.2024 (обновлено: 00:09 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 11.01.2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:05
2024-01-11T00:09
религия
волынская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896815262_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_6ee0d3f48dc9184f523deebe785d2ce9.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области, сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на священника УПЦ. "Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области", - говорится в сообщении СПЖ. Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь. По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911917162.html
волынская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896815262_329:0:1420:818_1920x0_80_0_0_a3f2882469bffacf5bce68dbfbdbbc21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волынская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Волынская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

СПЖ: раскольники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ в Волынской области

© Фото : УПЦСторонники ПЦУ устроили провокацию
Сторонники ПЦУ устроили провокацию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : УПЦ
Сторонники ПЦУ устроили провокацию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области, сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на священника УПЦ.
«
"Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области", - говорится в сообщении СПЖ.
Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь.
По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Последствия разгрома в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Раскольники ПЦУ учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
26 ноября 2023, 11:58
 
РелигияВолынская областьУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала