https://ria.ru/20240111/pivo-1920722322.html

Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары

Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары - РИА Новости, 11.01.2024

Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары

Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:56

2024-01-11T13:56

2024-01-11T13:58

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). Законодательная инициатива об ограничении продажи детям тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными комитетами Госдумы, позиция по инициативе находится в проработке, сообщили ранее в пресс-службе комитета Думы по охране здоровья. "Ритейлеры и производители пивоваренной продукции - это социально ответственные отрасли, поэтому пивовары никогда не ориентируют продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, на несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе АПП. Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного смещения акцентов с безалкогольного на алкогольное, прокомментировал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин.

https://ria.ru/20240111/pivo-1920678822.html

https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html

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общество, россия, александр башкин, госдума рф