Рейтинг@Mail.ru
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 11.01.2024 (обновлено: 13:58 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pivo-1920722322.html
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары - РИА Новости, 11.01.2024
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары
Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:56
2024-01-11T13:58
общество
россия
александр башкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/25/1562252589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fa49b96d07949b2d30d0aa9804b6898.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). Законодательная инициатива об ограничении продажи детям тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными комитетами Госдумы, позиция по инициативе находится в проработке, сообщили ранее в пресс-службе комитета Думы по охране здоровья. "Ритейлеры и производители пивоваренной продукции - это социально ответственные отрасли, поэтому пивовары никогда не ориентируют продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, на несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе АПП. Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного смещения акцентов с безалкогольного на алкогольное, прокомментировал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин.
https://ria.ru/20240111/pivo-1920678822.html
https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/25/1562252589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e6d5314c43d2324252a895386231bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр башкин, госдума рф
Общество, Россия, Александр Башкин, Госдума РФ
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары

АПП заявила, что безалкогольное пиво никогда не предназначалось детям

© Depositphotos.com / nayneung1Открытая пивная банка
Открытая пивная банка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Depositphotos.com / nayneung1
Открытая пивная банка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП).
Законодательная инициатива об ограничении продажи детям тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными комитетами Госдумы, позиция по инициативе находится в проработке, сообщили ранее в пресс-службе комитета Думы по охране здоровья.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В СФ позитивно оценили идею запрета продажи безалкогольного пива детям
10:55
"Ритейлеры и производители пивоваренной продукции - это социально ответственные отрасли, поэтому пивовары никогда не ориентируют продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, на несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе АПП.
Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного смещения акцентов с безалкогольного на алкогольное, прокомментировал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин.
Мороженное - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве
14 декабря 2023, 11:35
 
ОбществоРоссияАлександр БашкинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала