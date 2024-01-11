https://ria.ru/20240111/pivo-1920722322.html
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары - РИА Новости, 11.01.2024
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары
Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:56
2024-01-11T13:56
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). Законодательная инициатива об ограничении продажи детям тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными комитетами Госдумы, позиция по инициативе находится в проработке, сообщили ранее в пресс-службе комитета Думы по охране здоровья. "Ритейлеры и производители пивоваренной продукции - это социально ответственные отрасли, поэтому пивовары никогда не ориентируют продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, на несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе АПП. Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного смещения акцентов с безалкогольного на алкогольное, прокомментировал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин.
https://ria.ru/20240111/pivo-1920678822.html
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общество, россия, александр башкин, госдума рф
Общество, Россия, Александр Башкин, Госдума РФ
Безалкогольное пиво не предназначалось детям, заявили российские пивовары
АПП заявила, что безалкогольное пиво никогда не предназначалось детям
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские пивовары, как социально ответственная отрасль, никогда не ориентируют на несовершеннолетних свою продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП).
Законодательная инициатива об ограничении продажи детям тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными комитетами Госдумы, позиция по инициативе находится в проработке, сообщили ранее в пресс-службе комитета Думы по охране здоровья.
В СФ позитивно оценили идею запрета продажи безалкогольного пива детям
"Ритейлеры и производители пивоваренной продукции - это социально ответственные отрасли, поэтому пивовары никогда не ориентируют продукцию, в том числе и безалкогольное пиво, на несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе АПП.
Инициатива запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним заслуживает внимания, с этим продуктом следует соблюдать осторожность в плане постепенного смещения акцентов с безалкогольного на алкогольное, прокомментировал ранее РИА Новости кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин.
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