https://ria.ru/20240111/ekspozitsiya-1920789436.html

На выставке "Россия" представили обновленную экспозицию Минобрнауки

На выставке "Россия" представили обновленную экспозицию Минобрнауки - РИА Новости, 11.01.2024

На выставке "Россия" представили обновленную экспозицию Минобрнауки

Обновленную экспозицию Минобрнауки РФ представили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, экспозиция рассказывает о современных достижениях и развитии новых... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:12

2024-01-11T18:12

2024-01-11T18:12

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Обновленную экспозицию Минобрнауки РФ представили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, экспозиция рассказывает о современных достижениях и развитии новых технологий в области материаловедения, медицины, сельского хозяйства, экологии, а также о современных способах обеспечения связанности территорий и безопасности общества, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснили в министерстве, экспозиция под названием "Десятилетие науки и технологий" занимает площадь более 1,5 тысячи квадратных метров и ставит перед собой цель продемонстрировать ключевые достижения отечественного высшего образования, российской науки и перспективы их развития в ближайшее десятилетие. Отдельный блок выставки посвящен развитию высшей школы и университету будущего. Также посетители могут узнать о проектах класса "мегасайенс" и установках, принять участие в мастер-классах, пообщаться с искусственным интеллектом. Сама выставка состоит из 14 залов, посвященных различным проектам и приоритетам научно-технологического развития (НТР) России, например, проектам класса "мегасайенс", развитию исследовательской инфраструктуры, приоритетам НТР "Противодействие угрозам национальной и индивидуальной безопасности", "Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые источники энергии", "Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение". В залах представлены экзоскелет ExoAtlet I, комплекс двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей "Тканевой пистолет", система оценки когнитивного возраста, макет ракеты-носителя сверхлегкого класса COSMOS, дроны, спутники, беспилотная авиационная система "Контур" для мониторинга территории и "выявления нарушений режима" - незаконное проникновение, выявление неправильно припаркованных автомобилей, выявление подозрительных предметов. Также посетители смогут увидеть макет тираннозавра. На входе все желающие могут получить браслет с RFID-меткой, которые можно использовать для ответов на вопросы, размещённые в тематических залах, а в конце выставки – при финальном считывании информации с браслета искусственный интеллект формирует для гостя персональный трек: какая тема наиболее интересна, куда пойти учиться, что почитать, в каком проекте Десятилетия науки и технологий поучаствовать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия, общество