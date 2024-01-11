На выставке "Россия" представили обновленную экспозицию Минобрнауки

На выставке-форуме "Россия" представили обновленную экспозицию Минобрнауки
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.
На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.
На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.
Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.
Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.
Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.
Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".
В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.
В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.
Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.
Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.
Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.
Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.
Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.
Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.
Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.
Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.
Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".
Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".
Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.
Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.
Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.
Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.
В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".
В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".
Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.
Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.
Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.
Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.
На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.
На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.
На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.
Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.
Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".
В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.
Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.
Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.
Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.
Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.
Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".
Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.
Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.
В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".
Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.
Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.
На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.
Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.
Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.
Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".
Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".
На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.
На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.
В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.
В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.
Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.
Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.
На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.
На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.
Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.
Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.
Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.
Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.
Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".
Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".
Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".
Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".
Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.
Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.
Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.
Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.
Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".
Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".
Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.
Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.
Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.
Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.
Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.
Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".
На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.
В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.
Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.
На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.
Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.
Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.
Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".
Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".
Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.
Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.
Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".
Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.
Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Дом молодежи стал частью выставки "Россия".
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Дом молодежи стал частью выставки "Россия".
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.