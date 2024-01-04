Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.
Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.
Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".
Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".
На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.
На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.
В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.
В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.
Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.
Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.
На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.
На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.
Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.
Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.
Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.
Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.
Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".
Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".
Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".
Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".
Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.
Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.
Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.
Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.
Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".
Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".
Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.
Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.
Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.
Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.