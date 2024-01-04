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Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 04.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:22 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/vystavka-1919671085.html
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 04.01.2024
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"
Посетителями новогодних мероприятий на выставке-форуме "Россия" стали более 120 тысяч человек, подробности — в фотоленте Ria.ru.
2024-01-04T11:22
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выставка-форум "россия"
москва
выставка-форум "россия"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, москва, выставка-форум "россия", россия, дед мороз, вднх
Фото, Выставка-форум "Россия", Москва, Выставка-форум "Россия", Россия, Дед Мороз, ВДНХ

Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Посетителями новогодних мероприятий на выставке-форуме "Россия" стали более 120 тысяч человек, подробности — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

Выставка Россия. Детское новогоднее театрализованное представление от участников Движения Первых

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

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2 из 15
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На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

Работа выставки Россия

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

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В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

Выставка Россия. Елка Знания: Историческая елка

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

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Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

Работа выставки Россия

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

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На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

Выставка Россия. Концерт VK

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

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6 из 15
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Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

Работа выставки Россия

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

Выставка Россия. Концерт VK

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

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8 из 15
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Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

Выставка Россия. Новогодние каникулы с пользой. Мастер-классы по актерскому мастерству и колядкам

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

Выставка Россия. Рождественское световое шоу от Движения Первых

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

Работа выставки Россия

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

Работа выставки Россия

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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