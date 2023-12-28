https://ria.ru/20231228/rossiya-1918682792.html

Душа страны: международная выставка-форум "Россия"

Душа страны: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 28.12.2023

Душа страны: международная выставка-форум "Россия"

На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Как проходит масштабное и уникальное мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:44

2023-12-28T12:44

2023-12-28T12:44

фото

выставка-форум "россия"

московская область (подмосковье)

сергей безруков

московский губернский театр

астрахань

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918689999_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_16748b3da0eada29075fc85768c62448.jpg

На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Как проходит масштабное и уникальное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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