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Гости выставки "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области - РИА Новости, 10.01.2024
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Костромская область
Костромская область
 
21:26 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vystavka-1920620276.html
Гости выставки "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области
Гости выставки "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области - РИА Новости, 10.01.2024
Гости выставки "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области
Гости выставки-форума "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области, в частности, сенатор Николай Журавлев подчеркнул, что все успехи и достижения... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:26
2024-01-10T21:26
костромская область
костромская область
выставка-форум "россия"
сергей ситников
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КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области, в частности, сенатор Николай Журавлев подчеркнул, что все успехи и достижения региона неразрывно связаны с работой губернатора Сергея Ситникова и его команды. В среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошел День Костромской области. По данным администрации региона, гостями презентации Костромской области стали несколько тысяч человек, в том числе руководители ведущих федеральных ведомств и министерств, предприятий, общественные деятели. Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области Николай Журавлев подчеркнул, что его приятно удивило число пришедших на презентацию гостей. "Это большая заслуга региона, большая заслуга губернатора лично и его команды, что создают условия для развития, что создаются новые производства, проекты. Регион на 100% пользуется возможностями инфраструктурного меню, которое представлено правительством и президентом. Недавно мы стали свидетелями нового витка газификации, новые районы газифицированы, а это порядка еще 40 тысяч человек получат газ", - отметил сенатор. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила идею стенда Костромской области, рациональное использование природных ресурсов в регионе, его богатое культурное наследие. "Этот стенд рассказывает о том, что такое экология в самом истинном значении этого слова. Это когда люди бережно относятся к окружающей среде, используют дары природы по назначению, с любовью, во имя блага. Сохраняют все это для будущего поколения. Здесь представлено и современное развитие промышленности, и традиции, и то, что объединяет историю и современность. Можно многое посмотреть, послушать, потрогать", - подчеркнула Захарова. Она отдельно высказалась про визитную карточку Костромской области - национальный балет "Кострома". "Это удивительный проект неравнодушных людей, которые занимаются им не один десяток лет. Который во многом ассоциируется с Россией за границей. Это то самое искусство танца, которые позволяет представить многонациональный многоконфессиональный народ нашей страны, рассказать историю в танце и показать все это на высочайшем хореографическом уровне", - сказала Захарова. "Я пришла сказать огромное спасибо региону и национальном балету за то, что они так прекрасно и на таком высочайшем уровне помогают нам развивать наши гуманитарные связи, рассказывать о культуре России и собственно о ее народе", – добавила она.
https://ria.ru/20240110/kostromskaya_oblast-1920609889.html
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костромская область, выставка-форум "россия", сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Выставка-форум "Россия", Сергей Ситников
Гости выставки "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области

Гости выставки-форума "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНовогодняя ночь на выставке "Россия"
Новогодняя ночь на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Новогодняя ночь на выставке "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области, в частности, сенатор Николай Журавлев подчеркнул, что все успехи и достижения региона неразрывно связаны с работой губернатора Сергея Ситникова и его команды.
В среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошел День Костромской области. По данным администрации региона, гостями презентации Костромской области стали несколько тысяч человек, в том числе руководители ведущих федеральных ведомств и министерств, предприятий, общественные деятели.
Выступление артистов на Дне Костромской области на Международной выставке-форуме Россия
Здорово, Кострома: чем удивляет родина Снегурочки гостей выставки "Россия"
Вчера, 20:20
Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области Николай Журавлев подчеркнул, что его приятно удивило число пришедших на презентацию гостей.
"Это большая заслуга региона, большая заслуга губернатора лично и его команды, что создают условия для развития, что создаются новые производства, проекты. Регион на 100% пользуется возможностями инфраструктурного меню, которое представлено правительством и президентом. Недавно мы стали свидетелями нового витка газификации, новые районы газифицированы, а это порядка еще 40 тысяч человек получат газ", - отметил сенатор.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила идею стенда Костромской области, рациональное использование природных ресурсов в регионе, его богатое культурное наследие.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Ситников: благодаря нацпроектам Костромская область сделала рывок вперед
Вчера, 17:53
"Этот стенд рассказывает о том, что такое экология в самом истинном значении этого слова. Это когда люди бережно относятся к окружающей среде, используют дары природы по назначению, с любовью, во имя блага. Сохраняют все это для будущего поколения. Здесь представлено и современное развитие промышленности, и традиции, и то, что объединяет историю и современность. Можно многое посмотреть, послушать, потрогать", - подчеркнула Захарова.
Она отдельно высказалась про визитную карточку Костромской области - национальный балет "Кострома". "Это удивительный проект неравнодушных людей, которые занимаются им не один десяток лет. Который во многом ассоциируется с Россией за границей. Это то самое искусство танца, которые позволяет представить многонациональный многоконфессиональный народ нашей страны, рассказать историю в танце и показать все это на высочайшем хореографическом уровне", - сказала Захарова.
"Я пришла сказать огромное спасибо региону и национальном балету за то, что они так прекрасно и на таком высочайшем уровне помогают нам развивать наши гуманитарные связи, рассказывать о культуре России и собственно о ее народе", – добавила она.
Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19
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Для гостей работает 131 экспозиция.

Павильон №19 АТОМ

Для гостей работает 131 экспозиция.

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2 из 19
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На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

Международная выставка-форум Россия

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19
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Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

Международная выставка-форум Россия

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19
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Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

Международная выставка-форум Россия

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

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5 из 19
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

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6 из 19
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В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

Певец Тимур Ведерников на концерте проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19
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Восьмого января прошел День Севастополя.

Концерт – презентация Севастополь - город героев на Международной выставке-форуме Россия

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19
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Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

Молодожены из Севастополя Денис и Виктория на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

Международная выставка-форум Россия

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 19
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Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Антон Шкаплеров

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

Мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта Елки России

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19
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Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

Рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова на Международной выставке-форуме Россия

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

Новогодняя сказка от МГИК на Международной выставке-форуме Россия

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

Международная выставка-форум Россия

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 19
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Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

Международная выставка-форум Россия

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 19

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 19

Для гостей работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 19

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 19

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 19

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 19

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 19

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 19

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 19

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 19

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 19

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 19

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 19

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 19

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 19

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 19

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 19
 
Костромская областьКостромская областьВыставка-форум "Россия"Сергей Ситников
 
 
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