Гости выставки "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области

КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области, в частности, сенатор Николай Журавлев подчеркнул, что все успехи и достижения региона неразрывно связаны с работой губернатора Сергея Ситникова и его команды. В среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошел День Костромской области. По данным администрации региона, гостями презентации Костромской области стали несколько тысяч человек, в том числе руководители ведущих федеральных ведомств и министерств, предприятий, общественные деятели. Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области Николай Журавлев подчеркнул, что его приятно удивило число пришедших на презентацию гостей. "Это большая заслуга региона, большая заслуга губернатора лично и его команды, что создают условия для развития, что создаются новые производства, проекты. Регион на 100% пользуется возможностями инфраструктурного меню, которое представлено правительством и президентом. Недавно мы стали свидетелями нового витка газификации, новые районы газифицированы, а это порядка еще 40 тысяч человек получат газ", - отметил сенатор. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила идею стенда Костромской области, рациональное использование природных ресурсов в регионе, его богатое культурное наследие. "Этот стенд рассказывает о том, что такое экология в самом истинном значении этого слова. Это когда люди бережно относятся к окружающей среде, используют дары природы по назначению, с любовью, во имя блага. Сохраняют все это для будущего поколения. Здесь представлено и современное развитие промышленности, и традиции, и то, что объединяет историю и современность. Можно многое посмотреть, послушать, потрогать", - подчеркнула Захарова. Она отдельно высказалась про визитную карточку Костромской области - национальный балет "Кострома". "Это удивительный проект неравнодушных людей, которые занимаются им не один десяток лет. Который во многом ассоциируется с Россией за границей. Это то самое искусство танца, которые позволяет представить многонациональный многоконфессиональный народ нашей страны, рассказать историю в танце и показать все это на высочайшем хореографическом уровне", - сказала Захарова. "Я пришла сказать огромное спасибо региону и национальном балету за то, что они так прекрасно и на таком высочайшем уровне помогают нам развивать наши гуманитарные связи, рассказывать о культуре России и собственно о ее народе", – добавила она.
Новогодняя ночь на выставке "Россия". Архивное фото
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КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" высоко оценили презентацию Костромской области, в частности, сенатор Николай Журавлев подчеркнул, что все успехи и достижения региона неразрывно связаны с работой губернатора Сергея Ситникова и его команды.
В среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошел День Костромской области. По данным администрации региона, гостями презентации Костромской области стали несколько тысяч человек, в том числе руководители ведущих федеральных ведомств и министерств, предприятий, общественные деятели.
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Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области Николай Журавлев подчеркнул, что его приятно удивило число пришедших на презентацию гостей.
"Это большая заслуга региона, большая заслуга губернатора лично и его команды, что создают условия для развития, что создаются новые производства, проекты. Регион на 100% пользуется возможностями инфраструктурного меню, которое представлено правительством и президентом. Недавно мы стали свидетелями нового витка газификации, новые районы газифицированы, а это порядка еще 40 тысяч человек получат газ", - отметил сенатор.
Официальный представитель МИД РФМария Захарова высоко оценила идею стенда Костромской области, рациональное использование природных ресурсов в регионе, его богатое культурное наследие.
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"Этот стенд рассказывает о том, что такое экология в самом истинном значении этого слова. Это когда люди бережно относятся к окружающей среде, используют дары природы по назначению, с любовью, во имя блага. Сохраняют все это для будущего поколения. Здесь представлено и современное развитие промышленности, и традиции, и то, что объединяет историю и современность. Можно многое посмотреть, послушать, потрогать", - подчеркнула Захарова.
Она отдельно высказалась про визитную карточку Костромской области - национальный балет "Кострома". "Это удивительный проект неравнодушных людей, которые занимаются им не один десяток лет. Который во многом ассоциируется с Россией за границей. Это то самое искусство танца, которые позволяет представить многонациональный многоконфессиональный народ нашей страны, рассказать историю в танце и показать все это на высочайшем хореографическом уровне", - сказала Захарова.
"Я пришла сказать огромное спасибо региону и национальном балету за то, что они так прекрасно и на таком высочайшем уровне помогают нам развивать наши гуманитарные связи, рассказывать о культуре России и собственно о ее народе", – добавила она.
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