https://ria.ru/20240110/samozanyatye-1767323706.html

Самозанятые: чем выгоден статус - отличия от ИП, схема работы

Самозанятые граждане в 2024 году: виды деятельности, услуги и кто может стать самозанятым

Самозанятые: чем выгоден статус - отличия от ИП, схема работы

Самозанятость – это специальный налоговый режим для физических лиц, работающих на себя. При этом годовой доход гражданина не должен быть больше определенной... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:34

2024-01-10T14:34

2024-01-10T14:34

бизнес

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

малый бизнес

россия

самозанятые

работа

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Самозанятость – это специальный налоговый режим для физических лиц, работающих на себя. При этом годовой доход гражданина не должен быть больше определенной суммы. Кто может стать самозанятым, какие виды услуг разрешено предоставлять и как зарегистрировать свою деятельность в 2024 году – в материале РИА Новости.Кто может стать самозанятымСогласно закону № 422-ФЗ от 27.11.2018, стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход (НПД) может любой достигший 16 лет (если есть согласие родителей или попечителей — 14 лет) гражданин одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии (при условии, что у него есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в России).“С 2023 года применение налога на профессиональный доход доступно также для граждан Украины (ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ). Кроме этого расширена территория проведения эксперимента по применению специального налогового режима для самозанятых. На территории города Байконура начато проведение эксперимента с 1 января 2023 года. Эксперимент проводится в период действия Договора аренды комплекса "Байконур" между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года, но не позднее 31 декабря 2028 года включительно”, – поясняет Денис Гришин, юрист Европейской Юридической Службы.Кому нельзя использовать режим для самозанятыхВ законе есть ряд ограничений по роду деятельности, которые не позволяют оформить налог на профессиональный доход. Так, самозанятыми не могут стать те, кто:Не могут стать самозанятыми и представители некоторых профессий, например, арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, медиаторы, частные нотариусы. Но если они получают доходы от другой деятельности (предположим, сдачи недвижимости в аренду), то закон не запрещает применять НПД (письмо Минфина от 24.05.2019 № 03-11-11/37596).Госслужащие также не могут использовать этот налоговый режим. НПД для них разрешен только в случае аренды жилых помещений.Виды деятельностиКак такового списка разрешенных видов деятельности для самозанятых не существует. В формулировке самого закона присутствуют лишь ограничения. Поэтому, если дело самозанятого не противоречит ст. 4 Федерального закона № 422, оформить на него НПД можно. В приложении "Мой налог" есть примерный перечень допустимых профессий и занятий в той или иной сфере.Как стать на учетЧтобы стать самозанятым, необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика НПД. Сделать это можно тремя способами: через мобильное приложение "Мой налог" (есть и в Google Play, и в App Store), в соответствующем разделе личного кабинета на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и через портал "Госуслуги". Удобнее сразу пользоваться приложением, так как после регистрации и получения подтверждения от ФНС о постановке на учет его все равно потребуется скачать — именно через эту программу сотрудники налоговой контролируют самозанятых. В случае, если смартфона нет или нельзя установить "Мой налог" еще по каким-то причинам, можно использовать его веб-версию.Как сняться с учетаКогда налогоплательщик отказывается от специального режима, он может подать соответствующее заявление в ФНС. Подтверждение, как правило, приходит на следующие сутки и отображается в приложении "Мой налог". Повторно зарегистрироваться в качестве самозанятого можно, но только если у человека нет задолженностей по налогам и штрафам.Место для ведения деятельностиЭто регион, в котором самозанятый работает. Если он оказывает услуги на территории нескольких субъектов, то сам выбирает, что будет считаться местом ведения деятельности. Менять этот параметр можно раз в год. Кроме того, есть следующие условия:Схема работыПолучивший статус самозанятого гражданин оказывает услуги или продает произведенную им самим продукцию совершенно легально. Таким образом можно вести свое дело, внося налог по пониженной ставке и не обременяя себя многими формальностями (регистрация ИП и прочее).Прием платежейСамозанятый может принимать оплату как безналичным способом на любой свой банковский счет, так и наличными. При этом, если он сотрудничает с ИП, он может заключить договор или устно обозначить его условия с клиентом.Если нужно заключить сделку с организацией, то договор оформляется обязательно. Он может быть любым в зависимости от вида сотрудничества: договор поставки, договор подряда или возмездного оказания услуг. К нему прикладываются банковские реквизиты самозанятого. Также после оказания услуг необходимо подписать акт – закрывающий документ, по которому работу самозанятого можно оплатить. Как правило, все документы оформляет организация-заказчик.Как сформировать чекКогда услуги оказаны и клиент их оплатил, самозанятому необходимо выполнить ряд действий в "Моем налоге".Чек формируется в приложении "Мой налог" или его веб-версии. Он создастся автоматически, в дальнейшем его можно сразу отправить из приложения, например на электронную почту, а можно сохранить на устройство.Нужна ли онлайн-кассаСамозанятым не нужно использовать контрольно-кассовую технику и системы, так как все платежи и чеки фиксируются и формируются в приложении "Мой налог". Его функционал чем-то схож с онлайн-кассой, в нем также можно учитывать и наличные, и безналичные поступления, но при этом не требуется отдельный расчетный счет.Налоги для самозанятыхБольше всего вопросов у самозанятых возникает именно по налогам. Марат Самитов, руководитель бухгалтерской компании "Авирта", подробно объяснил РИА Новости особенности каждого аспекта.Порядок признания доходов"Законодательство России предусматривает два основных пути признания доходов: метод начисления и кассовый метод. В первом случае доходы включаются в расчет налоговой базы по налогу на прибыль в периоде их возникновения, во втором – признаются в периоде их получения.Самозанятые применяют кассовый метод. Соответственно, датой получения доходов от реализации товаров или услуг будет признаваться день получения денег или день их поступления на счета налогоплательщика в банках.Дата получения аванса за выполненную в будущем работу также признается днем получения дохода (основание — ст. 7 422-ФЗ от 27.11.2018)", — говорит Марат Самитов.Какие налоги нужно платитьСамозанятые, по словам эксперта, платят только налог на профессиональный доход:Если в какой-то период доходов у самозанятого не было, то никаких налогов платить не нужно. Иными словами, НПД вносится только с прибыли, полученной в результате выполнения определенной работы. При этом самозанятый самостоятельно декларирует свои доходы, то есть при расчете налоговой базы учитываются не все поступления на его банковские счета.Здесь важно учитывать, что налог на профессиональный доход можно платить до тех пор, пока годовой заработок составляет не более 2,4 миллиона рублей. Все, что выше этой суммы, декларируется по обычной ставке – 13 % для физлиц (НДФЛ). После превышения лимита самозанятый должен перейти на другой налоговый режим в течение 20 дней.В какие сроки нужно платить налогиДля самозанятых в качестве налогового периода применяется календарный месяц. То есть срок уплаты НПД начинается с момента регистрации в качестве налогоплательщика. Завершается — последним днем текущего месяца. Это касается и самого первого взноса.Инспекторы ФНС уведомляют о необходимости уплатить начисленный налог до 12 числа месяца, следующего за отчетным. Средства необходимо внести до 28 числа того же месяца, в котором самозанятый получил это уведомление. Если сумма налога за отчетный период не превышает 100 рублей, то платеж будет перенесен на следующий месяц.В приложении "Мой налог" можно также активировать функцию автоматического платежа. В таком случае в установленный срок с баланса будет списываться необходимая сумма.Объект налогообложения у самозанятыхОбъект налогообложения для самозанятого – это прибыль от его работы. В соответствии с ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ не подходят для начисления НПД следующие виды доходов:Все остальные виды доходов самозанятого служат объектом налогообложения.ШтрафыОдна из мер ответственности за налоговое правонарушение — штрафы. Здесь важно понимать, что взыскание недоимки и начисление пени не относятся к таким санкциям. ФЗ №422 предусматривает специальные штрафы для самозанятых:В соответствии с п. 3 ст. 114 Налогового кодекса РФ (НК РФ) наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства уменьшает размер штрафа минимум в два раза. Это могут быть, к примеру, сложные семейные ситуации или тяжелое материальное положение. Все обстоятельства перечислены в ст. 112 НК РФ.Отягчающие, напротив, увеличивают сумму налоговой санкции. В данном случае таким обстоятельством будет признано повторное привлечение к ответственности за аналогичное правонарушение (при условии, что между этими двумя эпизодами прошло менее 12 месяцев).При обнаружении признаков нарушений для компаний предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 40% недоимки.Налоговый вычетСамозанятым предоставляют налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который автоматически расходуется при каждой уплате налога из расчета:К примеру, самозанятый за отчетный период заработал 15 тысяч рублей, следовательно, с услуг юрлицу налоговый вычет составит 300 рублей, физлицу – 150 рублей.Обналичить или перевести на личный счет вычет нельзя.Вычеты за лечение, образование и покупку недвижимости самозанятым недоступны, так как они не платят НДФЛ.Плюсы и минусы статуса самозанятогоПо словам Дмитрия Артюхова, соучредителя и директора по развитию платформы "Самозанятые.рф", пользователи платформы "Самозанятые.рф" выделяют следующие плюсы такого статуса:“С января 2023 года плательщики НПД, занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств, могут получать субсидии на проведение аграрных работ и производство овощей, - отмечает юрист. - Данная мера введена в целях поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, чтобы возместить потребность рынка в ней”. Размер субсидий напрямую зависит от объёма полученного урожая. Для получения господдержки самозанятому необходимо доказать, что он ведет личное подсобное хозяйство и выращивает овощи не менее одного года, а также подтвердить наличие статуса самозанятого. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие все расходы на ведение данной деятельности: чеки, банковские выписки, договоры купли-продажи.Кроме этого, по словам Дениса Гришина, самозанятым фермерам полагаются гарантированные места на ярмарках. Согласно федеральному закону от 14.07.2022 № 352-ФЗ, на ярмарках и других нестационарных местах торговли места должны предоставляться не только представителям малого и среднего бизнеса, но и самозанятым.Главным минусом называют лимит на годовой доход в 2,4 миллиона рублей. Для представителей многих сфер (IT, маркетинг) этого недостаточно, они получают намного больше. Другие недостатки — отсутствие социальных гарантий и трудового стажа, недоступность стандартных для физлиц налоговых вычетов."Отдельно хочется отметить, что многие самозанятые либо не читают Федеральный закон № 422-ФЗ, либо читают, но не понимают официальных формулировок, что ведет к сложностям и ошибкам. Мы как раз работаем по этому направлению", – говорит Дмитрий Артюхов.Плательщики НПД освобождены от уплаты страховых взносов, поэтому в будущем они могут рассчитывать только на социальную пенсию. Закон строг: нет отчислений страховых взносов — нет страхового стажа для получения пенсии. Но самозанятый может его покупать, добровольно уплачивая пенсионные взносы.Отличия ИП и самозанятогоИндивидуальное предпринимательство (ИП) – это организационно-правовая форма деятельности, а самозанятость – налоговый режим. Это два разных понятия. ИП могут платить НПД, как и самозанятые, и пользоваться всеми преимуществами этой системы. Они к тому же могут получать все необходимые для работы разрешения и лицензии, заключать некоторые виды договоров, даже если у них есть статус самозанятого. Также ИП может выбрать другой налоговый режим, тогда как физическое лицо может платить только НДФЛ— 13 %.Ключевых различия ИП и самозанятости приведены в таблице.Изменения в 2024 годуОсновные изменения, которые ожидали самозанятые в 2024 году, — повышение лимита доходов с 2 400 000 руб. до 4 800 000 руб. в год. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 3 июля 2023 года, но в начале декабря он был отклонен.

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https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html

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https://ria.ru/20231221/kalendar-1917083063.html

https://ria.ru/20231004/zakrytie-1894552034.html

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бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, малый бизнес, россия, самозанятые, работа