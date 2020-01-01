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Самозанятые смогут легализовать свой бизнес еще в 19 регионах России
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РИА Новости

Самозанятые смогут легализовать свой бизнес еще в 19 регионах России

05:04 01.01.2020
394
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новым налоговым режимом для самозанятых с 1 января 2020 года можно будет воспользоваться еще в 19 регионах России в плюс к тем четырем, где он действует уже с 2019 года. Вступают в силу законодательные изменения, которые расширили действие эксперимента по внедрению этого режима.
Режим - так называемый налог на профессиональный доход (НПД) - теперь действует в Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в Башкирии.
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Предприниматели с оборотом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников смогут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Больше никаких действий или платежей от них не потребуется. А при регистрации каждый самозанятый получает на счет 10 тысяч бонусов, которыми может оплатить четверть своих первых налогов.
В течение 2019 года эксперимент по внедрению таких упрощенных правил уплаты налога проводился в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Опыт реализации проекта показал востребованность такого режима среди самозанятых граждан и в целом его успешность, говорил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
В качестве налогоплательщиков НПД было зарегистрировано более 330 тысяч человек. Служба через приложение получила данные о более 37,5 миллиона чеков со средней суммой чека более 1 тысячи рублей. Суммарный доход, заявленный зарегистрированными самозанятыми, составил на 23 декабря 2019 года 40,4 миллиарда рублей, а налоговые платежи - 1,06 миллиарда рублей.
Основной целью проекта является легализация самозанятых посредством создания удобного способа уплаты налогов, говорил Мишустин. Он отмечал, что более 67% налогоплательщиков НПД ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности - то есть, скорее всего, работали "в тени".
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Михаил МишустинФедеральная налоговая служба РФЭкономика
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